La rectora de la UNL se reunió con startups innovadoras en el PTLC

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, visitó el pasado martes dos startups, spin off universitarias, que integran el portfolio de Aceleradora Litoral y se encuentran en el Parque Tecnológico del Litoral Centro (PTLC). Se trata de BioSynaptica S.A. e Infira S.A. Acompañaron a la rectora, Javier Lottersberger, secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL; Carlos Querini y Eduardo Matozo, presidente y gerente del Parque; y Daniel Scacchi, director de la Aceleradora Litoral, además de integrantes de los equipos emprededores y de gestión. La reunión se realizó en las instalaciones del PTLC.

Durante la visita, Tarabella resaltó que en BioSynaptica e Infira hay mucho esfuerzo, trabajo e inversión, pero también mucha pasión en lo que hacen. Estas dos empresas recorrieron distintas etapas desde la investigación, el desarrollo de una tecnología, la constitución de una empresa y la etapa de crecimiento, donde se valieron de diferentes herramientas disponibles en el ecosistema de innovación santafesino. “No se quedaron solamente con los primeros desarrollos, sino que fueron buscando y ampliando ese horizonte.

Frente a un obstáculo, lo importante es cómo poder salir y hacer de eso una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Pensar en un ecosistema implica pensar en esos elementos y relaciones virtuosas que se dan desde la academia, la producción de conocimiento científico, la relación que se da en la Universidad e Institutos Científicos Tecnológicos, que dependen de la relación UNL – Conicet, con el capital privado. Acá hay mucho trabajo y formación de recursos humanos. Todo eso se pone en juego a la hora de pensar esos desarrollos tecnológicos”, agregó.

En ese sentido, la rectora detalló que son dos empresas diferentes y muy potentes: “Para todas aquellas personas que quieran emprender, el mensaje es que es posible. Estas startups son ejemplos para poder mirar y seguir adelante”. También reafirmó que “la vinculación tecnológica es una política pública que la UNL viene desarrollando hace décadas. Desde nuestra gestión vamos a seguir fortaleciéndola. Es un modelo muy virtuoso donde está la ciencia, la tecnología y la inversión privada. Nuestra propuesta es seguir poniendo en foco la importancia que tiene y apostar al desarrollo científico tecnológico”.

De la universidad a la sociedad

Durante la reunión, integrantes de los equipos que conforman estas empresas explicaron sus propuestas de valor y modelos de negocios, comentaron su estado actual y las metas que tienen para los próximos años. Asimismo, detallaron algunas de las dificultades que deben sortear para emprender desde Argentina y la fortaleza que representa contar con un ecosistema de innovación que puede potenciar su trabajo.

Milagros Burgi, docente investigadora UNL y Conicet e integrante de BioSynaptica, precisó que la startup nació en el año 2020, está incubada en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) y tiene una membresía en el Parque Tecnológico. “Somos un grupo de investigadores y docentes de la Universidad que desarrollamos un bioterapéutico para el tratamiento de enfermedades neurodegerativas, hoy con foco en enfermedades de la retina, como la retinopatía diabética y la degeneración macular asociada a la edad. Nuestra molécula tiene la característica que protege a las neuronas del daño y la muerte y tiene un efecto neuroplástico”, precisó.

En BioSynaptica comenzaron a validar las moléculas en el laboratorio, primero en pruebas in vitro y después sobre modelos animales de distintas patologías, obteniendo resultados muy buenos. En base a esos resultados, presentaron solicitudes de patentes internacionales que han sido concedidas en países con mercados relevantes, como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, entre otros.

En tanto, Renata Reinheimer, de Infira detalló que “la empresa empieza con el objetivo de utilizar tecnología que permite extender la vida a los cultivos. Con este concepto, podemos pensar en un cultivo que se siembra y se pueda cosechar muchas veces. Es decir, no necesita una resiembra, que eso lleva costos, insumos y maquinaria”. Con esa idea transitaron una serie de etapas hasta lograr llevar la tecnología de la empresa al campo, con eso desarrollaron un prototipo de validación. Actualmente están haciendo pruebas en diferentes cultivos como arroz, soja, maíz y trigo. Empezaron a ver cómo se comporta en el campo y qué métodos de manejo pueden usar para que sea una propuesta interesante para el productor. “Esta tecnología nace de las instituciones públicas y se licencia a Infira para hacer esta transición entre el laboratorio y la ciencia, que se hace en lo público, para llevarlo a generar un impacto real en la sociedad, en el campo en este caso”, manifestó.

Reinheimer también comentó que las autoridades universitarias visitaron instalaciones de la empresa en el Parque, donde se encuentra un laboratorio recientemente instalado con el objetivo de resolver cuestiones propias del desarrollo que están realizando y con la posibilidad de brindar servicios también a otras empresas de la región.

BioSynaptica

Es una startup biotecnológica argentina dedicada al desarrollo de biofármacos innovadores para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Su propuesta de valor parte de una molécula -la eritropoyetina humana modificada- que tiene el potencial de proteger las neuronas sin generar los efectos hematológicos adversos asociados a su acción eritropoyética original. Esta molécula fue desarrollada por un grupo de investigadores de la UNL, el Conicet y la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín). Luego de su patentamiento, la tecnología fue licenciada a la empresa que continúa con su desarrollo.

La UNL ha sido fundamental en el ciclo de vida de la startup a través de diversas instancias de apoyo: el proyecto surgió en el Laboratorio de Cultivos Celulares de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la UNL; y la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación asesoró al equipo desde el inicio, evaluando la pertinencia de la propiedad intelectual y gestionando la patente nacional ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y la solicitud internacional ante la OMPI.

Además, este grupo de investigación recibió financiamiento de Capital Semilla el 2018 para llevar a cabo una serie de estudios. En el año 2020 se crea la empresa BioSynaptica como spin off universitario. En 2021, recibieron su primera inversión de fondos de riesgo de la Aceleradora del Litoral, una entidad cofundada por la UNL para potenciar startups de alto impacto. Actualmente, la empresa se encuentra en la búsqueda de inversiones para la realización de ensayos pre clínicos.

https://biosynaptica.com/

Infira

Es una empresa de base tecnológica surgida en la ciudad de Santa Fe, a partir de investigaciones realizadas en el seno de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet. La UNL ha acompañado el crecimiento de Infira a través de diversos instrumentos de su sistema de vinculación tecnológica: el Cetri Litoral gestionó la redacción y tramitación de las patentes y asesoró en el diseño del contrato de licencia para que la empresa fuera atractiva para inversores de riesgo. Además, este grupo de investigación recibió financiamiento de Capital Semilla el 2018 con el objetivo de incrementar el rendimiento, resiliencia y sustentabilidad del cultivo de arroz por mejoramiento genético. En el año 2020 se constituyó el equipo emprendedor y la empresa Infira S.A. como spin off. También obtuvieron la primera inversión de capital emprendedor. En 2021 se firmó el contrato de licencia exclusiva de la tecnología para su explotación en todo el mundo. Fue la primera firma de Santa Fe en ingresar al portfolio de la Aceleradora Litoral, recibiendo inversión inicial y un plan de aceleración de negocios. Se aprobó la radicación de la empresa en el predio del PTLC, facilitando su acceso a infraestructura especializada. También la UNL brindó asesoramiento para el desarrollo del modelo de negocio y la gestión de fondos públicos y privados.

https://www.infira.bio/es/

Ambas empresas han recibido premios y reconocimientos en diferentes concursos nacionales y extranjeros.