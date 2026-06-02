Se entregaron aportes del PFI para la Escuelita de Fútbol del barrio San José y el Centro Comercial de San Cristóbal

Durante el cumplimiento de una intensa agenda de trabajo en la ciudad de San Cristóbal, el senador provincial Felipe Michlig y el diputado provincial Marcelo González, visitaron la Escuelita de Fútbol del Barrio San José y la sede del Centro Comercial de San Cristóbal, a los fines de acercar aportes legislativos para distintos objetivos institucionales.

En el transcurso de la actividad -también- se destacó la presencia de los concejales Pablo Bonacina y Horacio Rigo, del delegado Regional de Educación Maximiliano Rodríguez, el director de deportes zona norte Brian Mackiewicz, miembros de las distintas instituciones y de la comunidad en general.

Seis reflectores LED para la Escuelita de Fútbol

Durante la visita de la comitiva al predio de la Escuelita de Fútbol del Barrio San José, fueron recibidos por el presidente de la vecinal, José Gudiño, el representante de la institución deportiva José Heredia y numerosos niños y familias que participan de las actividades deportivas.

En la ocasión, el senador y el diputado realizaron la entrega de seis reflectores LED de 500 watts, proveniente de Programa legislativo de Fortalecimiento Institucional (PFI).

Al agradecer el aporte recibido, José Gudiño destacó que “estas luces LED van a ser un ícono para el barrio y para los chicos que crecen a través del deporte. No tengo más que palabras de agradecimiento para el senador y el diputado por todo lo que hacen permanentemente en favor del deporte”.

Por su parte, Michlig señaló que la entrega responde a un compromiso asumido tiempo atrás con los responsables de la institución. “Lo que más satisfacción nos da es cumplir con la palabra. Cuando nos plantearon la necesidad de comenzar a iluminar este predio entendimos que era una inversión necesaria y decidimos acompañar este proyecto”, expresó.

Además, remarcó que este aporte constituye una primera etapa y comprometió nuevas gestiones para completar la infraestructura necesaria. “Ahora habrá que avanzar con las columnas, el tablero, el cableado y todo el sistema eléctrico. Sepan que pueden contar con nosotros porque queremos que este proyecto siga creciendo”.

“Cada chico que podemos acompañar para que practique deporte es una enorme inversión social. Son ellos quienes representan el presente y el futuro de nuestra comunidad”, afirmó.

Importante apoyo al Centro Comercial para obras de infraestructura

La agenda concluyó con una visita al Centro Comercial de San Cristóbal, donde las autoridades fueron recibidas por su presidenta, Susana Golle, y por César Avalle, integrante de la comisión directiva.

En la oportunidad los legisladores acercaron un aporte de mueve millones destinado a “renovar el techo y también avanzar con el techado de una parte del patio para mejorar los servicios que brinda la institución”, explicó la presidenta Susana Golle.

La dirigente destacó además “la importancia de contar con el respaldo de nuestros legisladores para sostener el funcionamiento diario de entidades que cumplen un rol fundamental en la comunidad”.

“Muchas veces es fácil opinar o criticar desde afuera, pero sería muy valioso que más personas se involucren y conozcan el esfuerzo que significa sostener una institución de manera voluntaria, ad honorem y con el único objetivo de trabajar por el bien común. Necesitamos sumar nuevas generaciones comprometidas con las instituciones para seguir fortaleciendo el tejido social de nuestra ciudad”, expresó.

“Acompañar a las instituciones es fortalecer el futuro de nuestras comunidades”

Al cierre de la jornada, Michlig destacó la importancia de seguir trabajando de manera articulada con cada institución del departamento.

“Las escuelas, los clubes, las vecinales, los centros comerciales y cada institución cumplen una función social irremplazable. Nuestro compromiso es seguir acompañándolas porque detrás de cada obra, de cada aporte y de cada gestión hay vecinos, familias y oportunidades de crecimiento para toda la comunidad”, concluyó el senador provincial.

El diputado Marcelo González reparó en “la importancia del trabajo en equipo y la articulación institucional que son una parte esencial del entramado social”.