Más de 60 mil personas visitaron la 32° Feria del Libro de Santa Fe

Este domingo 30 de agosto, en la Estación Belgrano, se realizó la última jornada de la 32° Feria del Libro, bajo el lema “Ciudad de libros”. Con una convocatoria que superó las expectativas, finalizó una nueva edición de este evento que, año tras año, ofrece un amplio abanico de actividades en torno a proyectos editoriales de la ciudad, la provincia y otras regiones del país.

Con una programación que amplió su alcance y sus propuestas, editoriales, librerías y autores ofrecieron una variada agenda de presentaciones, exposiciones y conversatorios que colmaron las salas y auditorios durante las cinco jornadas.

Organizada conjuntamente por el Ministerio de Cultura de la Provincia, la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral, junto a Ediciones UNL y con el acompañamiento de la Editorial de la Universidad Católica de Santa Fe, la feria reunió en esta edición 2026 a representantes de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Uruguay. De este modo, se consolidó como un espacio de encuentro para autores y comunidades literarias de distintas procedencias.

Una propuesta variada y amplia

La edición 2026 incorporó una nueva distribución de los espacios, que mejoró la circulación y permitió ampliar tanto la cantidad de stands como la capacidad de las salas y auditorios. De esta manera, la feria contó con más de 70 stands y 90 actividades, lo que representó un 30 por ciento más que en la edición anterior.

La charla de apertura, “Entre experiencia e imaginación”, estuvo a cargo de Marilyn Contardi. La poeta y cineasta santafesina explicó que “la experiencia y la imaginación son los dos extremos entre los que se juega la escritura. Cada persona escribe a partir de su experiencia y también de la imaginación, que siempre está en marcha y trabaja”.

Asimismo, esta edición contó con el XX Argentino de Literatura de la Universidad Nacional del Litoral, lo que sumó variedad y amplitud a la programación. Además, los stands de cada una de las instituciones organizadoras ofrecieron ediciones propias, talleres y actividades destinadas a todas las edades.

Por otra parte, muchas de las actividades vinculadas con la programación se extendieron a otras sedes de la ciudad, entre ellas la Casa de la Cultura, la Sala Mercado Editorial de la Municipalidad de Santa Fe y el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL.

En tanto, el Programa Feriar, dependiente del Ministerio de Cultura, reafirmó su compromiso con las industrias culturales y presentó siete títulos editados y coeditados durante este año. Las obras son resultado del trabajo sostenido del sello provincial Ediciones Santafesinas y de alianzas de coedición con editoriales universitarias de prestigio nacional.

Un público plural

Por su parte, la directora de Ediciones UNL, Ivana Tosti, destacó las propuestas destinadas para un público plural: "La oferta académica, literaria y de divulgación de la UNL convocó a públicos de distintas edades e intereses", dijo.

Cabe señalar que la ciencia, la divulgación y los espacios interactivos también tuvieron sus espacios: la Facultad de Ingeniería Química atrajo a familias y jóvenes con la mesa experimental Conociendo la tabla periódica y el taller Burbujuegos. Asimismo, el colectivo Imprenta como un río invitó a la impresión de afiches tipográficos en vivo, mientras que las ciencias exactas y el deporte se cruzaron en la presentación del libro Futbomática. El fútbol y la matemática.

Asimismo, el público infantil celebró la presentación de Un pez dorado, obra de Laura Devetach e Istvansch editada por Ediciones UNL, acompañada por la performance El palpitar del papel. La actividad también fue un homenaje a los 90 años de Devetach, referente de la literatura infantil.

En tanto, la caminata literaria Circuito Saer: la ciudad narrada conectó el espacio urbano con la literatura del gran escritor santafesino Juan José Saer. En paralelo, desde diversas facultades de la UNL se organizaron conversatorios sobre la obra de Jorge Luis Borges, el recorrido del ornitólogo Martín de la Peña, la filosofía y la traducción griega en el Museo de Arte Contemporáneo y debates de teoría y términos políticos.

Además, el eje transversal de la programación institucional puso en valor el aporte de las mujeres en la construcción cultural de la zona con diversas actividades, como la presentación de la nueva serie Mujeres de la colección Semillas de Lectura y la Fiesta Cartonera de la editorial Vera Cartonera (UNL-CONICET), que presentó dos libros del catálogo 2026.

Cabe señalar que la conferencia inaugural a cargo de la poeta y cineasta Marilyn Contardi en el marco de sus 90 años —junto a las evocaciones a Estela Figueroa, Juan L. Ortiz y Francisco Urondo— reafirmó la importancia de las trayectorias femeninas que moldearon la gestión cultural en el marco de la UNL.

Por tercer año consecutivo, la programación de la feria integró las sesiones del XX Argentino de Literatura, encuentro que la UNL organiza desde hace dos décadas. Durante tres jornadas, la Estación Belgrano albergó diálogos entre narradores, poetas, críticos y editores de todo el país, consolidando a la feria como un espacio de exhibición comercial y entretenimiento, y también como un centro de debate sobre el trabajo con la palabra y el estado de la literatura nacional.

La presencia de los medios públicos universitarios, con transmisiones en vivo a través de Radio LT10, permitió extender el alcance de las actividades a toda la región. De este modo, la UNL renovó su objetivo institucional bajo el lema "Creando lectores", entendiendo a la lectura como una herramienta indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía.