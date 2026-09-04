La UNL celebra el Mes del Estudiante

Durante todo el mes de septiembre, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) celebra el Mes del Estudiante reconociendo el compromiso y la trayectoria de quienes le dan sentido a la educación pública. La propuesta busca ir más allá de la formación disciplinar, para reflexionar sobre la educación universitaria, como un derecho humano fundamental y una herramienta clave de movilidad social y formación integral ciudadana.

Esta mirada busca reflejar las trayectorias que exceden los espacios del aula para abrir otras oportunidades de exploración, capacitación e investigación. Asimismo, se promueve la vinculación con el entorno mediante la participación activa en proyectos de extensión en el territorio, propuestas de voluntariado, prácticas profesionales asi como intercambios internacionales que conectan a la comunidad académica con el mundo.

La programación abarca una amplia gama de actividades que incluyen talleres, ferias, encuentros culturales, charlas formativas y espacios para compartir experiencias.

Conectar, explorar, aprender

Durante todo el mes, se pondrá especialmente en valor la trayectoria del Programa de Voluntariado UNL de la Secretaría de Extensión Universitaria—del cuál participan tanto estudiantes, como docentes, nodocentes y graduados. Un espacio clave que fortalece la democracia y la participación comunitaria potenciando los valores de la solidaridad y el compromiso social. Durante los días 22 y 24 de septiembre junto con la Federación Universitaria del Litoral se realizarán unas jornadas abiertas para generar intercambios de experiencias de estudiantes que participan o participaron en programas y proyectos de extensión. De esta manera, se propone potenciar el accionar del voluntariado y seguir incentivando la participacion en las diferentes convocatorias que se encuentran abiertas. Además, la Dirección de Sostenibilidad y Gestión Ambiental de la UNL impulsará una agenda de actividades enfocada en la promoción de hábitos sostenibles con la participación de estudiantes voluntarios que forman parte del Programa UNLVerde.

Las comunidades escolares de los niveles primario, secundario y terciario, estudiantes universitarios y público general podrán del 7 y el 18 de septiembre vivir una nueva edición de la Semana de la Ciencia, con circuitos y propuestas en Santa Fe, Esperanza, Reconquista, Rafaela y Gálvez. Es organizada por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL y el CCT CONICET Santa Fe. Se convoca especialmente a participar de la apertura prevista para el jueves 8 a las 9.30 en el Paraninfo UNL con la presentación de la obra “Christiane. Un bio-musical científico” de Belén Pasqualini.

Las y los jóvenes de toda la región podrán conocer la oferta académica, los espacios y las posibilidades que brinda la Universidad en la Expo Carreras 2026 que será del 28 al 30 de septiembre en la Estación Belgrano. Este espacio organizado por la UNL a través de las Secretarías de Bienestar Universitario y Académica reúne stands de las distintas unidades académicas y centros universitarios de la UNL asi como de instituciones educativas de la región, junto con un programa de actividades y visitas guiadas a diferentes espacios universitarios.

Para promover la creación y formación de jóvenes artistas en diferentes campos de expresión se realizará del 10 al 26 de septiembre “Prender la mecha” una serie de espacios formativos camino a la XVI Bienal de Arte Joven que tendrá su evento central del 12 al 17 de octubre. El programa impulsado por la Secretaría de Cultura y Medios comprende la realización de talleres, cursos, laboratorios y charlas que tendrán sede en el Foro Cultural y Museo de Arte Contemporáneo con inscripción previa. Para conocer más ingresar a www.unl.edu.ar/bienal

Agenda de las Facultades

La Facultad de Ingeniería Química desarrollará durante todo septiembre “Química y la Física en el territorio”, una propuesta que acerca actividades lúdicas y experimentales sobre fenómenos cotidianos vinculados con estas disciplinas. Están dirigidas a estudiantes secundarios de las escuelas Ceferino Namuncurá, San Roque, República de Nicaragua, Liceo Argentino de Navegación Fluvial, Jorge Luis Borges y Zapata Gollán y cuenta con la participación de estudiantes y docentes que desarrollan prácticas de extensión de educación experiencial.

La Facultad de Humanidades y Ciencias será escenario de la 7° edición de Bio-Vivencias, un circuito interactivo que invita a descubrir, experimentar y sorprenderse con las Ciencias Naturales a través de propuestas participativas basadas en el aprendizaje experiencial. La actividad será el jueves 3 y está destinada a estudiantes desde quinto grado de la escuela primaria y es organizada por la Secretaría de Extensión de FHUC y el Programa Educación y Sociedad de la Secretaría de Extensión de la UNL. Además, el 16 de septiembre en el Laboratorio 6 se realizará el taller “La química en los alimentos”, una propuesta destinada a estudiantes de la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos CEPA N.º 6550. La actividad permitirá conocer los alimentos desde su interior y descubrir sus propiedades, nutrientes y valor nutricional.

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo convoca el 10 de septiembre a un encuentro de storytelling “Narrativas de estudiantes de intercambio”. La propuesta busca transformar las vivencias personales de los estudiantes de movilidad en relatos con valor institucional, recuperando aprendizajes, desafíos y experiencias de sus trayectorias. Está destinada a estudiantes extranjeros que realizan su movilidad, ex intercambistas, tutores y estudiantes de la comunidad universitaria. Además, los días 10 y 11 desarrollará UrbanData: “Jugá la ciudad, imaginá soluciones” una propuesta lúdica e interactiva que invita a explorar la ciudad de Santa Fe mediante mapas, gráficos y datos sobre distintos indicadores urbanos. Los participantes trabajarán en equipos para identificar problemáticas y diseñar propuestas de mejora para diferentes sectores de la ciudad.

La Facultad de Ciencias Económicas será sede de la Jornada Emprendedora, un espacio de encuentro, intercambio y formación destinado a estudiantes y público general. La propuesta será el 16 de septiembre a las 16.30 h, en el Auditorio y contará con experiencias reales vinculadas al emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial, con la participación de MINKA, INFIRA y Hugo Pedriel. Asimismo, el 23 de septiembre, a las 16.30 h, en la Biblioteca de la Facultad se realizará “100 años después: ¿qué Universidad queremos? El rol de los estudiantes de Ciencias Económicas”. Un espacio de taller de reflexión y debate sobre la Reforma Universitaria, su legado y su vigencia que será coordinado por Stella Maris Scarciofolo, directora del Museo Histórico de la UNL.

En los Centros Universitarios

El Centro Universitario Rafaela Sunchales (CURS) realizará en la EEMPI N.º 8140 “San José” “Números que salvan vidas. Estadística aplicada a la tuberculosis bovina”, una propuesta organizada por con participación de estudiantes secundarios y de la Tecnicatura Universitaria en Comercio Internacional y Logística. Además el 26, convoca a “4 voces, 10 minutos: del aula al territorio” un espacio donde Estudiantes y docentes compartirán experiencias vinculadas con la extensión universitaria, la formación integral, los vínculos con la comunidad y la construcción colectiva de saberes.

El Centro Universitario Gálvez (CUG) participó de la 8° Feria de Carreras, Cursos y Oficios y convoca para el 11 de septiembre en su sede a un de Taller Manejo de la Ansiedad ante Exámenes para brindar herramientas y estrategias para gestionar la ansiedad en el ámbito universitario.