Entrega de aportes a instituciones de Ceres y notificaciones a escuelas para participar de los Juegos Suramericanos

El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado provincial Marcelo González y la intendente Alejandra Dupouy, fueron recibidos en el Club Central Argentino Olímpico por su presidente, Andrés Bernabeu, para desarrollar una agenda de trabajo y acompañamiento a instituciones de la comunidad.

Durante el encuentro se concretó la firma del convenio del Programa Alentar, que permitirá al Club Central Argentino Olímpico avanzar con la reparación del piso flotante del estadio de básquetbol “Raúl Braica”, con una inversión de $18.200.000.

De la actividad también participaron el secretario de Gobierno, Federico Uberti; el secretario de Hacienda, Juan Pablo Julier; y el concejal Carlos Dutto.

Fortalecimiento Institucional

Asimismo, Michlig y González hicieron entrega de aportes legislativos del Programa de Fortalecimiento Institucional -de la Cámara de Diputados y de Senadores- a distintas entidades de Ceres, destinados a acompañar actividades deportivas, educativas, culturales, sociales y mejoras edilicias.

En este sentido, el senador destacó la posibilidad de brindar respuestas concretas y con mayor celeridad a las necesidades que plantean las instituciones. “Cuando ustedes hacen un planteo a la municipalidad o al diputado o al senador, podemos responder con mayor celeridad”, señaló Michlig, remarcando la importancia de los programas que funcionan a través de ambas Cámaras Legislativas.

«Siempre intentamos de apoyar a todas las instituciones de cada rincón del departamento, cumpliendo junto al senador nuestra obligación de responder a la población que con nos puso en este lugar de representación», indicó Marcelo González.

Alumnos de Ceres participarán de los Juegos Suramericanos

Otro de los momentos destacados de la jornada fue la entrega de las notificaciones que acreditan la participación de cinco instituciones educativas de Ceres en los Juegos Suramericanos 2026, a partir de las gestiones realizadas por Michlig y González.

Los estudiantes de Ceres que participarán corresponden a las siguientes escuelas: E.E.T.P. N.º 453 “Brigadier General Estanislao López”; E.E.S.O.P. N.º 8132 “Belén”; Escuela N.º 308 “Malvinas Argentinas”; Núcleo Rural de Educación Secundaria N.º 1308 y Núcleo Rural de Educación Secundaria N.º 2308.

De esta manera, estudiantes de las cinco instituciones ceresinas podrán viajar a partir de la próxima semana para presenciar los Juegos Suramericanos, una experiencia que incluirá el acceso a las actividades deportivas, participación en el FanFest y la atención correspondiente durante la jornada.

La iniciativa forma parte de un programa impulsado por el Gobierno de Santa Fe y coordinado por la Cámara de Senadores, que permitirá que cerca de 2.000 jóvenes de escuelas secundarias de 26 localidades del departamento San Cristóbal puedan participar de esta experiencia deportiva histórica para la provincia.

“Queremos llevar a los chicos para que presencien los Juegos Suramericanos”, expresó Michlig, destacando que se trata de “un hecho trascendental, histórico para la provincia de Santa Fe” y una oportunidad para que los jóvenes del departamento puedan conocer y disfrutar la infraestructura deportiva que quedará como legado de este gran evento.

Recorrida por obras

Seguidamente, las autoridades recorrieron la obra de pavimentación de 600 metros del bulevar Bernardo de Irigoyen, donde observaron el avance de los trabajos junto a Julián Rojas, coordinador de Obras Públicas de la Municipalidad de Ceres.

La recorrida permitió conocer en territorio el estado de una obra que representa una mejora significativa para la infraestructura y la transitabilidad de este sector de la ciudad.

La intendente Alejandra Dupouy destacó el acompañamiento permanente de Michlig y González a las instituciones de Ceres, valorando “el contacto que tienen con el territorio” y la posibilidad de brindar respuestas a las necesidades de la comunidad. En ese sentido, resaltó especialmente el aporte del Programa Alentar para el Club Central Argentino Olímpico y el acompañamiento a las distintas instituciones deportivas, educativas y sociales.