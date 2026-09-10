"Maravilla" Martínez: "Lo que está haciendo el Gobierno de Santa Fe con los Juegos Suramericanos es realmente admirable, es maravilloso"

En la cuenta regresiva a los XIII Juegos Suramericanos, Sergio “Maravilla” Martínez, embajador deportivo de la competencia, mostró su entusiasmo por el torneo que tendrá como sede a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela del 12 al 26 de septiembre.

-Sabemos que tenés una hermosa relación con Santa Fe…

-Sí, la verdad que soy un afortunado, soy medio medio santafesino, mi madre es de Santa Fe, de Tartagal, en el norte de la provincia un poco más arriba de Reconquista. Santa Fe es cuna del boxeo y es una cosa espectacular en Argentina. Tiene una historia tremenda. La mitad de mi familia es de Santa Fe, la otra mitad es de Santiago del Estero. Entonces soy un provinciano que nació en Buenos Aires.

-¿Qué opinión tenés sobre la decisión de Santa Fe para organizar los Juegos Suramericanos?

-Para el deporte siempre tiene que haber una infraestructura preparada y eso pasa gracias al Estado; Santa Fe siempre por historia estuvo presente y estar ahora con tres ciudades grandes, tres ciudades potentes como Rosario, Rafaela y Santa Fe, es realmente fantástico. Para mí es maravilloso porque hay que afrontar un acontecimiento así. Se necesitan miles de personas trabajando, no sé cuántos serán los que estarán trabajando, pero es una fuente laboral también muy grande, a nivel nacional, a nivel internacional también. Lo que está haciendo Santa Fe es realmente admirable, es maravilloso; aportar tres ciudades con estadios, con gente trabajando, mano de obra 24 horas, todo el tiempo que dure el torneo. Es espectacular, a mí ese tipo de cosas me enloquecen, me encantan.

-¿Qué comentario te merece la articulación del Estado en políticas públicas orientadas al deporte?

-Es importantísimo el trabajo de todos. Pero ¿por dónde se empieza? ¿por abajo o por arriba? Creo que tiene que empezar siempre por arriba, justamente el Estado tiene que estar ofreciendo una estructura, o mejor dicho, una infraestructura acorde para que la gente, para que los chicos, para que los jóvenes, para que la juventud se sienta ya no digo captada, sino que empiecen a despertar esa pasión. Entonces tenemos que empezar a preparar para el 2040 a tener grandes deportistas, pero se empieza desde ahora.

-¿Cómo imaginas el día después de los Juegos?

-El día que termine el torneo, ese mismo día ya empezamos a planificar cómo construir y cómo lograr que los chicos, muy jovencitos hoy, puedan estar luchando de igual a igual con las primeras potencias mundiales en el futuro. No hay países poderosos, hay mentes poderosas. Estados Unidos tiene la misma tierra que nosotros, el mismo aire y el mismo agua, entonces la diferencia está en la cabeza. Así que tenemos que copiar ideas, pedirle prestadas ideas a los poderosos. Todo pasa por la mente, así que a luchar, a trabajar y a construir. Se trata de construir.

-¿Qué le dirías a los deportistas que van a representar al país en los Juegos Suramericanos de Santa Fe?

-Primero que lo den absolutamente todo, que no se guarden nada en ningún cartucho por hacer el mejor torneo posible. Porque el día que miren hacia atrás dentro de unos años van a decir me fue bien, me fue mal, gané medalla, no gané medalla, pero lo di absolutamente todo y eso es lo importante. Hay que entregarse, la entrega tiene que ser absoluta; y obviamente, la entrega comenzó hace años atrás en la preparación, cada día de la concentración.

-¿Qué análisis hacés sobre la actualidad del boxeo en Argentina? Es la disciplina que más medallas le dio al país en el campo olímpico…

-Ahora estamos en una época un poco convulsa con respecto al boxeo. Necesitamos tiempo para reorganización, tanto a nivel dirigencial desde arriba, aportando nuevas ideas, como desde abajo con el entrenador que está en un barrio o en un pueblito tratando de captar chicos para que vayan al gimnasio. Desde arriba hacia abajo hacen falta los recambios, faltan nuevas ideas, aportar nuevas ideas porque está estancado el boxeo desde hace unos cuantos años.

El boxeo en Santa Fe 2026

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos 2026, el boxeo amateur, uno de los deportes con mayor tradición con torneos masculinos y femeninos en distintas categorías de peso, se desarrollará desde el 13 al 18 de septiembre en el Estadio Invencible Rafaela, otra de las numerosas obras que lleva adelante el Gobierno Provincial y que perdurará para el desarrollo deportivo de las próximas generaciones.

El nuevo edificio se encuentra emplazado dentro del predio Distrito Joven de la ciudad de Rafaela, donde también se encuentra la Villa Suramericana, el velódromo y pistas; sector delimitado por las calles Iturraspe, 500 Millas Argentinas y Pasaje Igualdad.

Los combates, a tres rondas, serán evaluados mediante un sistema de puntuación electrónica, aplicando el denominado “Sistema de 10 puntos”, conforme a los estándares internacionales establecidos para este tipo de competencias.