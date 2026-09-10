La Sinfónica de Santa Fe anuncia su segundo ciclo de conciertos didácticos

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe ofrecerá en octubre su segundo ciclo de conciertos didácticos del año. El elenco se presentará en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe) con dos funciones matutinas diarias. El ingreso será gratuito, y las instituciones que quieran participar deberán reservar cupo con anticipación. La inscripción estará abierta desde el lunes 21 de septiembre al miércoles 7 de octubre inclusive (hasta las 12), de lunes a viernes.

Los conciertos se realizarán los días viernes 9, martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre. El primer turno será de 9.30 a 10.30 y el segundo de 11.15 a 12.15. La solicitud deberá realizarse únicamente por correo electrónico a [email protected]. Los correos recibidos serán respondidos por orden de llegada, priorizando dicho orden para confirmar los cupos hasta completar el aforo de la sala en cada función.

Para este nuevo ciclo de didácticos, la Orquesta volverá a ser dirigida por el maestro Rodrigo Naffa. También participará el artista local Gabriel Villot, como actor/relator del cuento sinfónico «Pedro y el Lobo», de Sergéi Prokófiev.

Datos requeridos para la reserva de cupos

Las instituciones interesadas en participar deberán enviar el correo electrónico con la siguiente información:

Día y horario elegido.

Nombre completo, teléfono y localidad de la institución educativa.

Total de asistentes (alumnos más adultos acompañantes), aclarando si algún asistente tiene dificultades para el uso de escaleras o alguna condición especial.

Nombre, apellido y teléfono celular del docente o responsable a cargo.

Cabe remarcar que todos los correos solicitando inscripción que sean recibidos antes del lunes 21 de septiembre serán desestimados, siendo necesario reenviarlos a la casilla mencionada una vez abiertas las inscripciones.

Material didáctico

Las y los interesados en conocer más sobre la orquesta y sus integrantes pueden descargar un cuadernillo didáctico, donde podrán encontrar además actividades didácticas para chicos y grandes.