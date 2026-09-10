Pruebas PISA: Argentina cayó en lectura, matemática y ciencias y tuvo sus peores resultados desde 2006

La caída fue de 13 puntos en Ciencias, 12 en Lectura y 11 en Matemática, este último el puntaje más bajo de toda la serie histórica nacional en esa materia. El país quedó en el puesto 71 en Ciencias, 62 en Lectura y 75 en Matemática, sobre un total de 91 sistemas educativos participantes. El deterioro se produce, además, desde niveles que ya eran bajos: apenas el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel básico en Matemática, mientras que en Lectura y Ciencias esa proporción rondó el 40%.

A los 15 años, casi la mitad de los estudiantes argentinos -el 48,8%- tiene un desempeño bajo simultáneamente en las tres áreas evaluadas, frente al 19,7% que registra en promedio la OCDE. En el otro extremo, apenas el 1,2% de los alumnos argentinos alcanza los niveles más altos de desempeño, contra el 11,9% del promedio de los países desarrollados.

Comparativa regional

Al comparar con la región, Argentina quedó octava entre los 13 países latinoamericanos que participaron de la evaluación, y figura entre los que más retrocedieron desde 2022. En Matemática, la caída de 11 puntos fue la mayor de toda América Latina.

“Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática“, advirtió Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

El informe también reveló datos preocupantes sobre el clima escolar y los hábitos digitales. El 55% de los estudiantes argentinos aseguró que sus compañeros se distraen con dispositivos electrónicos durante las clases, frente al 28% del promedio de la OCDE, y el 58% señaló que el ruido y el desorden interrumpen las clases de manera habitual. Como contracara, los alumnos mostraron una valoración muy positiva de sus docentes: el 79% dijo recibir ayuda extra cuando la necesita, un indicador que supera ampliamente el promedio internacional.