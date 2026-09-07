Todo listo para una nueva edición de la Semana de la Ciencia

La Semana de la Ciencia -que se desarrolla del lunes 7 al jueves 10 de septiembre de 2026, en la ciudad de Santa Fe-, es organizada de manera conjunta entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) CCT Santa Fe. El acto de apertura previsto para el martes con la presentación de la obra de teatro “Christiane, un bio-musical científico” fue reprogramado en fecha a definir.

Se prevé, asimismo, la realización de una multiplicidad de actividades y acciones de comunicación de la ciencia en las ciudades de Esperanza, Reconquista, Gálvez y Rafaela entre el 7 y el 18 de septiembre de 2026.

La agenda de la Semana de la Ciencia se construyó en conjunto entre la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, a través del área de Comunicación de la Ciencia y Divulgación del Conocimiento y el área de Comunicación Social del CONICET Santa Fe. El evento es posible gracias al trabajo y participación de docentes, investigadores/as, personal de apoyo y administrativo, becarios/as y estudiantes de facultades, institutos, centros universitarios, reservas ecológicas y las escuelas secundarias UNL.

“Desde la Dirección del CONICET Santa Fe, nos complace enormemente convocar a toda la comunidad a una nueva edición de la Semana de la Ciencia, una iniciativa que este año nos vuelve a encontrar trabajando de manera conjunta y coordinada con la Universidad Nacional del Litoral”, sostuvo Rubén Spies, director del CCT Santa Fe y añadió “esta alianza estratégica potencia nuestras capacidades y refleja el compromiso compartido de ambas instituciones con la democratización del conocimiento”.

Objetivos

La Semana de la Ciencia tiene como objetivos principales promover el interés por el conocimiento y las prácticas científicas; alentar el interés por la ciencia en los niños, niñas, jóvenes y docentes a través de diversos recursos didácticos, lenguajes y formatos; involucrar a distintos actores académicos y sociales en las actividades, habilitando espacios de intercambio e integración de saberes y experiencias entre los participantes. Se busca fomentar el desarrollo de formas innovadoras para la comunicación de la ciencia, el arte y la tecnología.

“Esta Semana de la Ciencia, que organizamos conjuntamente desde la UNL y el CONICET, propone abrir las puertas de nuestros espacios e institutos para que los niños, niñas y jóvenes conozcan lo que hacemos todos los días e imaginen por qué es fundamental promover, sostener y garantizar la investigación científica", indicó Larisa Carrera, secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL y agregó: "Queremos que los jóvenes vean a la ciencia y la tecnología como herramientas transformadoras capaces de dar respuesta a los problemas complejos que atraviesa nuestra sociedad, y lo más valioso es que lo experimenten a través de propuestas lúdicas e interactivas”.

De este modo, los estudiantes de las escuelas que se inscribieron podrán participar de propuestas prácticas, experiencias, experimentos, circuitos en diversas áreas disciplinares, fomentando el interés por la innovación y visibilizando el impacto de la ciencia en la vida cotidiana.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa

Más información en https://www.unl.edu.ar/comunicaciondelaciencia/semana-de-la-ciencia y https://santafe.conicet.gov.ar/semanadelaciencia

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