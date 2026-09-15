Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este martes 15

El martes 15 de septiembre volverá a ofrecer una agenda amplia para quienes quieran acercarse a los escenarios de los Juegos Suramericanos 2026. Habrá definiciones y nuevas instancias en natación, gimnasia artística, patinaje, pentatlón y voleibol de playa, además de boxeo y ciclismo en Rafaela, hockey y bochas en Santa Fe, sóftbol en Paraná y una variada programación en Rosario.

Uno de los principales atractivos en Santa Fe será la nueva presentación de Las Leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, vigente campeón del mundo. El equipo nacional enfrentará a Uruguay a las 16, en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Además, comenzará la competencia de tiro deportivo en el Centro Internacional de Tiro, con actividad de 9 a 14:50.

Santa Fe y Paraná

En Santa Fe, el hockey tendrá además otros encuentros en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), en el Parque del Sur, con partidos a las 10 y 14, además del encuentro de Argentina a las 16.

La bocha tendrá actividad en la Estación Belgrano, con fases clasificatorias de 8 a 12:30, de 15:30 a 18:30 y de 19 a 20.

El remo convencional se desarrollará en la Laguna Setúbal, de 9 a 16, mientras que el SUP (Stand Up Padel) tendrá competencia también en la Laguna Setúbal, desde las 12.

En la subsede Paraná, el sóftbol femenino tendrá partidos en el Estadio Mundialista, entre las 13:30 y las 22.

Rosario

Rosario concentrará una extensa programación durante toda la jornada. En el Centro Acuático, la natación tendrá series de 9.45 a 11 y finales de 18 a 20. Allí también se disputará clavados, con la prueba de trampolín de 3 metros femenino, de 11 a 15:02.

El Club Provincial será escenario de esgrima, con preliminares desde las 10 hasta aproximadamente las 19, y de levantamiento de pesas, cuya competencia se extenderá de 12 a 19:30.

La gimnasia artística tendrá sus finales por aparatos de gimnasia artística masculina y femenina en el Invencible Arena, de 15 a 18:50.

En el Invencible Rosario, el patinaje artístico tendrá pruebas de programa libre de 10 a 12 y de 12:40 a 14:30, mientras que por la tarde se disputarán las instancias de danza libre, de 16 a 17:30 y de 18 a 19:30.

El patinaje de velocidad continuará en el Patinódromo, con una sesión de 9 a 11 y otra de 15:30 a 17:30.

El pentatlón moderno tendrá sus semifinales masculinas en el Club Provincial/Estadio Municipal, de 8:50 a 13 y de 13:50 a 19.

El voleibol de playa disputará los cuartos de final en el Picadero de Rural, de 10 a 18 aproximadamente.

También habrá esport en L2 Arena, de 9 a 19:30, y golf en el Rosario Golf Club, con la primera ronda entre las 9 y las 15:45.

Por su parte, el voleibol indoor femenino tendrá dos partidos en el Estadio Claudio Newell's Old Boys: Chile vs. Venezuela, a las 10, y Argentina vs. Paraguay, a las 15.

Rafaela

En Rafaela, el boxeo tendrá una nueva jornada en el Invencible Rafaela, con 12 combates programados entre las 15 y las 21 aproximadamente. El ciclismo de ruta tendrá competencia en las rutas 34 y el circuito de ruta. La prueba femenina comenzará a las 9 y se extenderá hasta aproximadamente las 11, mientras que la masculina comenzará a las 11.

Además, el BMX Freestyle tendrá su jornada en el Eco Parque/BMX Park, de 14 a 17, con las finales individuales y grupales, tanto masculinas como femeninas.

La agenda completa y actualizada puede consultarse en santafe2026.ar, donde también se recomienda verificar posibles modificaciones de horarios o escenarios antes de asistir. Para ingresar a los espacios deportivos y participar de las propuestas de los Juegos, es necesario descargar el QR gratuito disponible en la web oficial. El mismo código habilita el acceso al Fan Fest y a los demás espacios de los Juegos y sirve durante toda la jornada.