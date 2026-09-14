Argentina sumó 11 medallas en el día 1 de los Juegos Suramericanos 2026

Argentina cerró el primer día de actividad en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 11 medallas en total: tres de oro, una de plata y siete de bronce. El esgrimista Pascual Di Tella se consagró campeón de sable individual masculino y le entregó a Argentina su primera medalla de oro en la competencia. El deportista, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, venció este domingo por 15 a 12 al venezolano Eliecer Romero en la final disputada en Santa Fe.

Romero llegaba a la definición como el gran candidato al oro: número 39 del ranking mundial, bronce en el Panamericano de este año y también en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Pese a ese antecedente, Di Tella se impuso en la final por un marcador de 15 a 12 y quebró el pronóstico que ubicaba al venezolano como el tirador a vencer en la categoría.

“En el 2018 competí en la final del Odesur contra el mismo tirador y me había ganado. Me quedé con la espina”, señaló el esgrimista. “Tengo muchísima felicidad de poder estar compitiendo en este nivel; después de los JJOO no estuve compitiendo en todas las pruebas internacionales. Poder volver y estar al nivel es una tranquilidad enorme de que se puede”, dijo Di Tella.

Ceballos sumó la segunda medalla de oro con récord suramericano

Macarena Ceballos le dio a Argentina su segunda medalla dorada de la jornada al ganar la final de los 100 metros pecho femeninos, con un tiempo de 1:06.80. La marca implicó un nuevo récord suramericano en la prueba. Detrás de ella llegó su compatriota Martina Barbeito, que se quedó con la medalla de plata tras registrar 1:09.26, la primera presea de ese color para la delegación argentina en la competencia. En los 50 metros de espalda femenino, Cecilia Dieleke de tan sólo 17 años llegó al mismo tiempo que la brasileña Etiene De Mederiros y ambas ganaron la medalla dorada. Andrea Berrino sumó el bronce.

Horas más tarde, Lucas Alba le aportó a la delegación argentina una nueva medalla de bronce, esta vez en la pileta. El nadador se quedó con el tercer puesto en los 800 metros libres masculinos, con un tiempo de 7:55.78. En la misma prueba, su compañero Thiago Pizzini finalizó quinto, con una marca de 8:05.77.

El equipo masculino de gimnasia artística sumó otra medalla de bronce para la delegación argentina, integrado por Santiago Mayol, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo e Ivo Chiapponi. El conjunto nacional finalizó detrás de Brasil, que se quedó con el oro, y Colombia, que obtuvo la plata.

También lograron el bronce los equipos en las postas 4x200 libre femenino y en la masculina: Delfina Dini, Ceclilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán, y Máximo Aguilar, Guido Buscaglia, Lucas Alba y Matías Chaillou.

La jornada inaugural de medallas había comenzado antes, con el bronce que Romina Imwinkelried obtuvo en los 10 kilómetros de aguas abiertas, disputados en el lago del Parque del Sur. La nadadora de San Jerónimo Norte registró un tiempo de 1:57:04,5 y terminó a 6,3 segundos de la brasileña Ana Cunha, campeona olímpica en Tokio 2020 y ganadora de la prueba. Su compatriota Candela Giordanino finalizó cuarta, a apenas una décima de segundo de distancia. “Lo soñé mucho tiempo”, expresó Imwinkelried tras la carrera, en diálogo con ESPN.