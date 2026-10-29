En la ciudad de San Cristóbal se realizó la sexta reunión de la Mesa de Seguridad Rural Provincial

El senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González participaron en la Sociedad Rural de San Cristóbal, de la sexta reunión de la Mesa de Seguridad Rural Provincial, un espacio de articulación que recorre los 19 departamentos de Santa Fe con el objetivo de abordar las problemáticas vinculadas a la seguridad en el ámbito rural y avanzar en soluciones concretas para el sector productivo.

La mirada de la Justicia

La actividad tuvo como anfitrión al presidente de la Soc. Rural, Francisco Mayoraz, y contó con la participaron de productores agropecuarios, profesionales, intendentes, presidentes comunales, concejales y representantes de distintas localidades del departamento San Cristóbal y la región.

“La seguridad rural es la base de la producción de nuestros pueblos”

Durante la apertura del encuentro, el senador Felipe Michlig trasladó el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y destacó “la amplia representación institucional presente”, reparando en la importancia central de la seguridad, “por supuesto para todos los ciudadanos, pero por sobre todo el tema de la seguridad rural, que es la base de la producción de todos nuestros pueblos y nuestras ciudades”.

Michlig agradeció especialmente al presidente de la Sociedad Rural de San Cristóbal Francisco Mayoraz, por recibir la reunión, y resaltó la participación de entidades que trabajan en defensa de la producción y el trabajo, como CARFE, Sociedad Rural Argentina y CONINAGRO, como así también la del fiscal regional del MPA Dr. Carlos Vottero, del fiscal con asiento en San Cristóbal Mauricio Espinosa y de representantes de las fuerzas de seguridad, incluyendo efectivos de la Guardia Rural Los Pumas.

Asimismo, señaló que la defensa del patrimonio y de la integridad física de las personas constituye una prioridad y valoró la presencia de intendentes, presidentes comunales y representantes de distintas localidades en la mesa de trabajo.

“Prevenir y combatir el delito rural”

El titular de Desarrollo Territorial Agropecuario de la Provincia y coordinador de la Mesa de Seguridad Rural Provincial, Dieter Everardo Von Pannwitz explicó que “el objetivo de estos encuentros es generar espacios de trabajo concreto, evitando que las reuniones se conviertan solamente en ámbitos de exposición de problemáticas”.

En ese sentido, Von Pannwitz destacó que “la mesa está integrada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, ASSAl, SENASA y las distintas entidades agropecuarias, trabajan de manera conjunta en mecanismos destinados a prevenir y combatir el delito rural”.

“Estamos trabajando codo a codo buscando mecanismos para prevenir el delito y para combatir el delito. Estamos trabajando por una Santa Fe segura, ese es el objetivo final que tenemos”, señaló el coordinador de la Mesa de Seguridad Rural Provincial.

“Trabajo conjunto y participativo”

Uno de los principales ejes abordados fue la necesidad de fortalecer la prevención y promover la denuncia de los hechos delictivos, entendiendo que “contar con información concreta permite identificar zonas de mayor conflictividad y mejorar las estrategias de seguridad”, para lo que Bernardo Viñatti, presidente de CARFE y coordinador de la Mesa de Seguridad Provincial de la entidad, remarcó la importancia de que los productores “se involucren activamente y realicen las denuncias correspondientes ante los hechos delictivos”.

También participaron Juan José Vouilloz, en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad; Darío Bled, director de Policía y subdirector provincial de la Zona Centro Norte; Martín Molina, coordinador temático de Sanidad Animal del SENASA Santa Fe; Leonardo González Kees, director por Sociedad Rural Argentina – Distrito 6 Santa Fe; el fiscal regional de la Circunscripción Judicial N.º 5, Dr. Bottero; el fiscal adjunto de San Cristóbal, Mauricio Espinosa; y Eduardo Elizalde, secretario de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl).

La mirada de la Justicia

Durante la reunión, los representantes de la Justicia explicaron aspectos relacionados con la investigación de los delitos y el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, mientras que desde los organismos provinciales y entidades agropecuarias se abordaron distintas herramientas de prevención y control.

La jornada también permitió analizar la problemática del abigeato y su impacto sobre la seguridad alimentaria, destacando la necesidad de profundizar los controles sanitarios y la articulación entre los distintos organismos.