Emprender es transformar: las JIJE conectan ideas con compromiso social

Hay ideas que nacen para resolver un problema, otras para abrir nuevos caminos. Y hay encuentros que permiten que esas ideas se conecten, crezcan y encuentren nuevas posibilidades. Las Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores (JIJE) volvieron a reunir a estudiantes, emprendedores, docentes e instituciones en la ciudad de Santa Fe, con una invitación: construir puentes entre la tecnología y lo humano para transformar la realidad.

Organizadas por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Federación Universitaria del Litoral (FUL), las JIJE celebran su 21° edición bajo el lema “Entre dos mundos”. Una propuesta que pone en diálogo los avances tecnológicos con las necesidades de las personas y las comunidades, y que reconoce a las juventudes como protagonistas de nuevas respuestas frente a los desafíos de la región.

Una universidad que apuesta a las ideas que transforman

En la apertura de las jornadas, la rectora de la UNL, Laura Tarabela, destacó el valor de sostener este espacio a lo largo de más de dos décadas y reafirmó el compromiso de la universidad pública con la formación y el impulso de nuevas iniciativas emprendedoras. En un contexto económico complejo para las universidades públicas, Tarabela sostuvo que promover el emprendedorismo no es un lujo, sino una misión que cobra especial relevancia en tiempos difíciles. “La Universidad Nacional del Litoral no se apaga, no bajamos los brazos”, expresó, al remarcar que la institución continúa destinando esfuerzos y recursos para acompañar a quienes buscan convertir sus ideas en proyectos con impacto.

La rectora también invitó a pensar el emprendimiento más allá de los resultados comerciales. El desafío es llevar el conocimiento que se genera en las aulas y los laboratorios hacia la sociedad, transformándolo en soluciones capaces de mejorar la vida de las personas.

En esa perspectiva, propuso dejar atrás la figura del “ego-emprendedor” para abrazar al “eco-emprendedor”: aquel que comprende que la innovación no se construye en soledad, sino a partir de la colaboración y el trabajo colectivo. “Nadie llega solo; llegamos en red”, fue la frase que sintetizó el espíritu de su mensaje.

Por su parte, el secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación, Javier Lottersberger, destacó que se hayan presentado más de 100 proyectos, de los cuales 89 fueron elegidos en tres categorías: escuelas medias, ideas proyectos y modelos de negocio. Ellos provienen de 6 países: México, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y de siete provincias de Argentina. “Las JIJE es una política sumamente positiva para el desarrollo emprendedor de la región”, afirmó.

Por último, el secretario de Extensión de la FUL, Martín Hang, resaltó el emprendedurismo como insignia de la Universidad. El emprendedurismo es muy importante para crear nuevos líderes. “Qué mejor que una Universidad nos de herramientas para aprender a hacerlo”, manifestó.

Entre la experimentación y el impacto

Las JIJE se consolidan como un espacio donde las ideas pueden ponerse a prueba, compartir aprendizajes y encontrar nuevas conexiones. A través de propuestas formativas, experiencias interactivas y actividades vinculadas al desarrollo de competencias emprendedoras, las jornadas invitan a experimentar con distintas formas de crear y llevar adelante proyectos.

En esta edición, la programación incluyó la Feria de Emprendimientos Virtual, la competencia de Modelos de Negocios, charlas y actividades que articulan a las distintas facultades de la UNL y a las incubadoras de empresas. Una agenda que busca acompañar a los equipos en el recorrido que va desde una primera idea hasta su desarrollo y proyección. En ese camino, la innovación aparece como una oportunidad para cruzar disciplinas, conectar saberes y construir respuestas frente a necesidades concretas.

En la modalidad virtual, este año superamos los 800 usuarios nuevos y alcanzamos un total de 4000 usuarios activos en la plataforma, donde se contabilizaron más de 21.000 interacciones, de las cuales casi 5000 fueron en los stands virtuales. Esos stands quedan disponibles para seguir visitando en interactuando en www.unl.edu.ar/jije.Hay asistentes de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Panamá, Costa Rica y México.

Entre los disertantes principales expusieron David García Gercetti (Dagacetti), quien brindó la charla “Entre dos mundos: ciencia, criterio e imaginación”, y Joan Cwaik, que presentó “El algoritmo ¿quién decide por nosotros y por lo que emprendemos?” a las 17:00. En un escenario donde lo tecnológico y lo humano se encuentran cada vez más entrelazados, las JIJE invitaron a imaginar nuevos futuros y, sobre todo, a construirlos colectivamente.

La competencia de Modelos de Negocios tuvo su momento de reconocimiento. El proyecto SIMAI, de los emprendedores Agustin Vazquez; Ezequiel Moliterno, María Agustina Roux Guillén, Marcelo Adrián Sola Bru, Alejandro Lloveras, Francisco Manuel Diaz Herrero, Fernando Adad y Roberto Oscar Axt, de la Universidad Tecnológica Nacional, ganó como mejor modelo de negocio.

En tanto, RespiraRed, de Emiliano Oldani y Julia Francia; y Glassy Funcional, de Pilar Irigoyen y Milagros Cacciolatto, ambos de la UNL, obtuvieron mención especial en la categoría Modelo de Negocio Nacional.

Tenefar, de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná (Brasil); y Cubarandu, de la Universidad Tecnológica Intercontinental (Paraguay), ganaron la mención especial en la categoría Modelo de Negocio Extranjero.