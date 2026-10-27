Michlig y González recorrieron instituciones, obras y entregaron aportes en La Rubia y Hersilia

“En esta jornada de trabajo continuamos fortaleciendo el contacto directo con instituciones educativas, gobiernos locales y vecinos, además de realizar un seguimiento de obras y programas que cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe», señalo Michlig.

La Rubia: Visita a NRESO N° 4308 y obrador

En la localidad de La Rubia, los legisladores junto al presidente comunal Juan Cruz Dupouy, visitaron el Núcleo Rural de Educación Secundaria Orientada (NRESO) N.° 4308, donde fueron recibidos por la coordinadora del núcleo, Verónica Martone, y la directora de la Escuela Primaria N.° 6165 “Juana M. de Corbat”, Liliana Farias, junto a alumnos de ambas instituciones.

Durante el encuentro, las autoridades realizaron la entrega de un aporte del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) de la Cámara de Senadores, destinado a acompañar un viaje realizado por los estudiantes. Martone agradeció “el acompañamiento y destacó la importancia del aporte recibido para la comunidad educativa”.

Asimismo, Michlig hizo entrega de una réplica del óleo con la imagen del Brigadier General Estanislao López, junto con ejemplares de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe.

La obra representa al prócer santafesino recientemente reconocido por el Congreso de la Nación mediante la Ley N.° 27.827, que lo declara “Héroe Nacional y Patriarca del Federalismo Argentino”.

También, en el marco de la visita, se realizó la entrega de pelotas de fútbol y vóley para los estudiantes, destinadas a fortalecer las actividades deportivas de las instituciones.

Posteriormente, el presidente comunal Juan Cruz Dupouy invitó a las autoridades a recorrer el obrador comunal, donde presentó las maquinarias adquiridas por la comuna mediante fondos correspondientes al programa de Obras Menores, destinados al fortalecimiento del equipamiento y los servicios locales.

En Hersilia: Aportes para cuatro localidades

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la localidad de Hersilia, donde fueron recibidas por la presidenta comunal Silvana Romero. También estuvieron presentes la presidenta comunal de Ambrosetti, Dianela Michlig; el presidente comunal de Colonia Bossi, Gustavo Capella; y Mirta Ríos, en representación de la comuna de Las Avispas.

En la oportunidad se concretó la entrega de $34.148.000 en aportes provinciales, distribuidos de la siguiente manera:

Hersilia: $10.648.000, aporte de emergencia.

Ambrosetti: $12.000.000, aporte de emergencia.

Las Avispas: $10.000.000, aporte de emergencia.

Colonia Bossi: $1.500.000, aporte a través de Ventanilla Única.

Los aportes de emergencia corresponden al programa de Obras Menores, herramienta que permite a municipios y comunas afrontar situaciones extraordinarias y ejecutar obras y adquirir equipamiento para mejorar los servicios que brindan a sus comunidades.

Reparación bomba del sistema cloacal

La presidenta comunal de Hersilia, Silvana Romero, explicó que el aporte recibido será destinado a afrontar la reparación de una bomba del sistema cloacal, que sufrió un desperfecto eléctrico y cuya reparación representaba un costo elevado para la administración local.

A su turno, el diputado Marcelo González resaltó la importancia de la Ley de Obras Menores, de la cual el senador Felipe Michlig fue coautor, tanto por los recursos que reciben anualmente municipios y comunas como por la posibilidad de acceder a aportes extraordinarios ante situaciones de emergencia.

“Los aportes llegan en tiempo y forma”

El senador Felipe Michlig señaló que la entrega se realizó en nombre del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, destacando la importancia de que las localidades puedan contar con respuestas concretas ante situaciones de emergencia.

“Son fondos importantes para poder dar respuesta en momentos de emergencia”, sostuvo Michlig, quien también remarcó el nivel de ejecución alcanzado durante el año en el programa de Obras Menores.

En ese sentido, informó que “actualmente se registra aproximadamente un 95% de ejecución de Obras Menores, destacando que los municipios y comunas que cumplieron con la presentación de sus proyectos están recibiendo los fondos en tiempo y forma”.

Recorrida por la ampliación del Hospital de Hersilia

Posteriormente, las autoridades recorrieron la obra de ampliación del Hospital de Hersilia, donde fueron recibidas por Hugo Ibáñez, responsable de la obra.

Durante la recorrida se informó que los trabajos presentan actualmente un 60% de avance, con 15 personas trabajando en la ejecución de la obra.

Nueva oficina de la EPE

Finalmente, las autoridades recorrieron la obra de construcción de la nueva oficina de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que lleva adelante la Comuna de Hersilia en el marco del convenio de regularización de infraestructura eléctrica para lotes comunales y viviendas sociales.