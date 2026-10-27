El Gobernador Pullaro de visita por el departamento San Cristóbal

Actualidad27 de octubre de 2026El DepartamentalEl Departamental

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Acompañado por el Senador Felipe Michlig y el Diputado Marcelo González, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comenzó a desandar su agenda en distintas localidades del departamento.

Como estaba previsto la gira comenzó con la inauguración de un aula del Programa Mil Aulas, en la escuela NRES Orientada N° 3339 de Constanza.

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Después de allí, las autoridades visitaron la obra de la repavimentación de un tramo de la ruta N° 13. Luego se trasladan a Capivara, donde desde las 11:30 horas visitan la sede comunal. También recorren el avance de la obra de repavimentación de la Ruta Provincial N° 13. Luego irán a Ñanducita, donde a las 13:00 horas encabezará el acto inauguración de la Puesta en Valor Plaza “Pedro Clelio Villaverde” , desde allí se desplazarán a Ceres para participar de otras actividades.

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