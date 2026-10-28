Pullaro: "Llevamos adelante obras que le cambian la vida a la gente, bajando costos, gestionando de manera eficiente y sin corrupción"

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó este martes distintas localidades del departamento San Cristóbal para entregar viviendas e inaugurar y recorrer obras. La agenda incluyó la inauguración en la localidad de Constanza de un aula del programa Mil Aulas. Cabe aclarar que en el departamento se proyectaron 36 aulas: 25 ya fueron inauguradas y 11 siguen en gestión, dentro de un plan provincial de más de 730.

Posteriormente en Capivara se llevó adelante un recorrido por la obra de repavimentación de la Ruta Provincial 13 y las obras de ensanche de los puentes Capivara I, Capivara II y San Antonio. En la localidad de Ñanducita se inauguró la remodelación de la Plaza pública a través del Programa POU.

Por último en la ciudad de Ceres se realizó la inauguración de un aula y baños Jardín de Infantes N° 8133, 10 cuadras de pavimento en la Avenida Italia y se llevó adelante la entrega de 20 viviendas y escrituras a familias de Ceres.

En ese marco, Pullaro indicó que “la obra pública para nosotros es desarrollo, y lo podemos demostrar aquí y en cada una de las obras públicas que lleva adelante el gobierno provincial. Los costos son más bajos que los precios oficiales, porque hay compulsa de las diferentes empresas y porque hemos logrado ser muy eficientes. Por eso estamos llevando adelante 1.900 obras en toda la provincia de Santa Fe, que pueden ser obras de una escuela nueva, o de un barrio de viviendas o asfalto o repavimentación de rutas”.

En ese sentido, el gobernador afirmó que estas obras “le cambian la vida a la gente, y para nosotros son la demostración que un estado puede gestionar de manera eficiente, bajando los costos, pero fundamentalmente mostrando que no hay corrupción”. “En un momento muy difícil de la economía nacional, estamos convencidos que el gobierno provincial tiene que aplicar políticas contracíclicas, es decir, invertir cada vez más en recursos para que se pueda generar trabajo y que ese trabajo pueda generar desarrollo económico y crecimiento. Esa es una manera de gobernar”, afirmó el mandatario. Agregó que “estamos convencidos que el estado se puede administrar de manera eficiente, bajando los costos. Prestamos mejores servicios de educación, está claro: mejoró la calidad educativa en la provincia; prestamos mejor servicio de seguridad, bajaron todos los parámetros de inseguridad y de violencia en la provincia, no decimos que estamos como queríamos, pero estamos mucho mejor hoy que la mayoría de las provincias, y tenemos la mejor calidad de salud de la Argentina”.

“Santa Fe era una provincia que tenía mucho atraso en obra pública porque no habíamos tenido inversión. En estos 34 meses de gestión invertimos lo mismo que se invirtió en los últimos ocho años en la provincia. Invertimos en las localidades pequeñas y medianas porque estamos convencidos que ahí está la fuerza del interior productivo, que es el que empuja todos los días para salir adelante”, finalizó Pullaro.

Gobierno presente

Por su parte, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, destacó que “este Gobierno Provincial no solo invierte en las escuelas públicas, sino también en las públicas de gestión privada. Eso es muy importante porque iguala la educación. Hoy vivimos una jornada extraordinaria con el gobernador, que quiere recorrer las 365 localidades y estar presente para estar con los vecinos. Está cumpliendo con su palabra en campaña de estar al lado de la gente”. En tanto, la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, agradeció el acompañamiento y sostuvo que “sin el apoyo del Gobierno de la Provincia, estas obras no hubieran sido posibles”.

Por último, la docente de la Escuela N° 1.103 Fuerte Soledad, Marisel Bianchotti, expresó que “contar con una calle pavimentada que nos conectara fue durante mucho tiempo un sueño que parecía lejano, casi imposible. Sin embargo, hoy estamos acá y esas 10 cuadras de pavimento son mucho más que una obra terminada. Son una respuesta a una necesidad de tantos años, una puerta que se abre y una realidad que podemos celebrar”.

Participaron de las actividades la secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos, María Martín; el secretario de Hábitat y Vivienda de la Provincia de Santa Fe, Lucas Crivelli; director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina; el diputado Marcelo González; la diputada Sofía Masutti; los presidentes comunales de Costanza, Claudio Cuaranta; de Ñanducita, Ariel Alejandro Barbaglia; de Villa Saralegui, Jorge Piriz; de Capivara, Adriana Córdoba; de La Lucila, Lidia Del Valle Nievas; y de La Clara, Patricia Mandrile; entre otras autoridades.