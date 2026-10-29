Visita al Centro de Medicina Comparada: ciencia pública, innovación y desarrollo

La rectora de la UNL Laura Tarabella visita este jueves por la tarde las instalaciones del Centro de Medicina Comparada, ubicado en el Campus FAVE, un centro de innovación y desarrollo de Esperanza al mundo. 
Actualidad29 de octubre de 2026El DepartamentalEl Departamental

El Centro de Medicina Comparada (CMC) se ha consolidado como la llave regulatoria indispensable para que pymes, startups y multinacionales transformen el conocimiento científico argentino en innovación con proyección internacional.
Para interiorizarse sobre sus líneas de trabajo presentes y futuras, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, y el secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación, Javier Lottersberger se reunirán con el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Sergio Parra, y el equipo directivo del Centro de Medicina Comparada (CMC) del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICIVet), cuyo responsable es Hugo Ortega. El Centro depende de la UNL y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Será este jueves, desde las 16 h, cuando habrá atención a medios locales, en la sede del Centro en Esperanza.
En la reunión se presentarán los avances y resultados desarrollados hasta el momento y futuras líneas de trabajo.

Motor de innovación en biotecnología
Desde Esperanza, el Centro de Medicina Comparada realiza ensayos preclínicos y servicios tecnológicos de alta complejidad que contribuyen al desarrollo de medicamentos, vacunas y productos biotecnológicos seguros, bajo estándares internacionales de calidad. Su trayectoria evidencia el potencial de la articulación entre ciencia, universidad y sector productivo para generar innovación, fortalecer capacidades tecnológicas y aportar al desarrollo regional.
Al reunir una combinación de certificaciones y reconocimientos de estándares globales, esta plataforma brinda servicios de alta complejidad a más de 150 empresas y 80 grupos de investigación de 14 provincias argentinas y CABA, además de 13 países con provisión directa de servicios. Los productos evaluados que alcanzan mercados de más de 65 países. La vinculación tecnológica aporta a la innovación y los ingresos generados financian más ciencia, con infraestructura, equipamiento y la formación de científicos a través de becas. Un modelo donde la ciencia aplicada demuestra que es posible construir soberanía tecnológica, impacto productivo y desarrollo humano desde la región.
 
El CMC en cifras
29 años de trayectoria en investigación aplicada y transferencia tecnológica.
Más de 3.600 protocolos ejecutados a lo largo de su historia, con un promedio de 500 anuales.
35 servicios tecnológicos de alta complejidad en vigencia.
Más de 70 profesionales e investigadores involucrados en las actividades científicas, técnicas y de gestión de calidad.
Más de 150 empresas atendidas y más de 80 grupos de investigación vinculados.
14 provincias argentinas y CABA, además de 13 países con provisión directa de servicios.
Productos evaluados que alcanzan mercados de más de 65 países.
Más de 250 publicaciones científicas y más de 60 tesis de grado y posgrado desarrolladas.

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