Amplia participación en el plenario del departamento San Cristóbal de Unidos

Los principales ejes de análisis y debate giraron en torno a la nueva Ley del Código Electoral y de partidos políticos, además de la nueva Ley de Municipios.
Política05 de noviembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

En la ciudad de San Cristóbal se llevó a cabo el Plenario Departamental de Unidos para Cambiar Santa Fe, que reunió a representantes de 31 distritos del departamento San Cristóbal.

La actividad fue encabezada por el senador provincial y presidente del Comité Provincial de la UCR Felipe Michlig, junto al senador por el departamento San Martín, Esteban Motta; el diputado provincial Marcelo González y el presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, Marcelo Airaldo.

Además, se destacó la presencia de los intendentes Leandro Gastaldi (Suardi), Romina López (San Guillermo) y Alejandra Dupouy (Ceres), concejales de esas ciudades, numerosos presidentes comunales y dirigentes partidarios de todos los distritos.

Temas prioritarios abordados

Durante el encuentro se desarrolló una agenda de trabajo que tuvo como principales ejes el análisis de la nueva Ley Electoral, el debate en torno a la nueva Ley de Municipios y el intercambio de perspectivas sobre la realidad política, institucional y territorial de cada uno de los distritos del departamento.

La convocatoria permitió generar un ámbito de participación e intercambio entre dirigentes y representantes de las distintas localidades, poniendo en común inquietudes, experiencias y propuestas, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en una agenda política compartida.

Construcción colectiva y fortalecimiento territorial

El plenario reafirmó la importancia de sostener estos espacios de diálogo y participación, promoviendo el protagonismo de los referentes territoriales y la construcción colectiva de propuestas para acompañar los desafíos institucionales y políticos de la provincia y, particularmente, del departamento San Cristóbal.

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