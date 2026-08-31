Pullaro y Michlig completaron una extensa agenda de actividades en Colonia Rosa y Monigotes

Inauguración de viviendas, entrega de escrituras, aportes gubernamentales y recorrida por obras locales y provinciales.
Política31 de agosto de 2026El DepartamentalEl Departamental

Al final de la recorrida por localidades del departamento San Cristóbal el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el senador provincial Felipe Michlig, visitaron la localidad de Colonia Rosa y Monigotes, en donde inauguraron viviendas, entregaron escrituras, aportes y recorrieron obras en marcha.

Visita a Colonia Rosa
Las máximas autoridades provinciales junto a la presidenta comunal, Silvana Imoberdorf, encabezaron un acto que incluyó la entrega de viviendas, escrituras y aportes del Fondo de Obras Menores.

De la actividad participaron además el secretario de Hábitat y Vivienda de la Provincia, Lucas Crivelli, y el director provincial de Intervención de Hábitat, Ramsés Medina, junto a autoridades comunales, provinciales y familias beneficiarias.

Entrega de viviendas y escrituras
En la oportunidad se concretó la entrega de dos viviendas correspondientes al Programa de Ejecución de Viviendas en Lotes Propios, a través de la Administración Comunal.

Las unidades habitacionales, de dos y tres dormitorios respectivamente, cuentan con cocina-comedor, baño y lavadero, además de las instalaciones necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento.

Las viviendas fueron entregadas a las familias de Mendoza Alfredo y Coria Liliana, y Cambursano Julio y Sánchez Soris, quienes recibieron las llaves y la documentación correspondiente.

Asimismo, se concretó la entrega de dos escrituras correspondientes al Programa de Titularización Gratuita de Viviendas Sociales para las familias de Barrera Luciana y Traverza José.

Aportes de Obras Menores para maquinaria
Durante el acto, Pullaro y Michlig entregaron a la presidenta comunal Silvana Imoberdorf el segundo aporte del Fondo de Obras Menores, por un monto de $41.547.489,71.

Estos recursos permitieron la adquisición de dos tractores y dos desmalezadoras para fortalecer el equipamiento y los servicios que brinda la comuna de Colonia Rosa.

Además, durante la jornada se realizó la entrega de un aporte correspondiente al programa Ventanilla Única a la Comuna de Monte Oscuridad, recibido por su presidente comunal, Osvaldo Rodríguez.

Visita a Monigotes
Finalmente la comitiva oficial encabezada por gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al senador provincial Felipe Michlig, visitó la localidad de Monigotes , donde fueron recibidos por el presidente comunal Andrés Villarreal.

En la sede del Club Deportivo Monigotes, junto a docentes, alumnos y vecinos, se realizó la entrega de banderas de ceremonia y se presentó un tractor Pauny 0KM de 160 HP, doble tracción, adquirido mediante el programa de Obras Menores 2026, destinado a fortalecer los servicios comunales en la zona urbana y rural.

También se presentaron las obras ejecutadas en el Club mediante el Programa de Obras Urbanas (POU)

Asimismo, se entregó a la Comuna de Moisés Ville, representada por su presidente comunal Marcelo Lind, un aporte de $55.107.470 del programa de Obras Menores.

Finalmente, las autoridades recorrieron la obra de la nueva alcantarilla puente sobre la Ruta Nacional 34 (kilómetro 314.5, entre Monigotes y Curupaity). Esta intervención está vinculada a la denominada Traza 3, un megaproyecto hídrico que contempla más de 300.000 metros cúbicos de movimiento de suelo y la ejecución de más de 60 alcantarillas y puentes nuevos en la región.

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