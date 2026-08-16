Sofía Masutti impulsa un Consejo Provincial para que niñas, niños y adolescentes tengan voz en las políticas públicas*





La diputada Sofía Masutti (PS-Unidos) presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear el Consejo Provincial de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Santa Fe.

“Este consejo garantiza el derecho a la libre expresión de niñas, niños y adolescentes” explicó la diputada y remarcó que “el derecho a la participación constituye uno de los principios fundamentales de su protección integral”.

La iniciativa se inscribe en el paradigma de protección integral de derechos consagrado por la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país. Su artículo 12 reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los afectan y a que esa mirada sea debidamente tenida en cuenta.

GOBIERNOS LOCALES Y NUEVA CONSTITUCIÓN

El proyecto busca que los municipios y demás gobiernos locales puedan crear consejos locales “como ámbitos permanentes de participación ciudadana, escucha activa y construcción colectiva” explicó Masutti. Dichos organismos podrán funcionar en articulación con instituciones educativas, organizaciones sociales, deportivas, culturales y comunitarias.

“La participación no debe ser entendida solo como una herramienta pedagógica o educativa” sostuvo Sofía Masutti, sino “como una expresión concreta de ciudadanía activa y de fortalecimiento democrático”. En ese sentido, señaló que generar ámbitos de deliberación implica “reconocer a las infancias y adolescencias como sujetos plenos de derecho, capaces de formular propuestas, expresar necesidades y contribuir a la construcción de políticas públicas”.

La propuesta también se vincula con los principios incorporados por la reciente Reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe de 2025 en materia de participación ciudadana, fortalecimiento democrático, descentralización y autonomía local. “En este nuevo marco constitucional, la participación ciudadana adquiere una dimensión transversal en el diseño e implementación de políticas públicas”, argumentó la legisladora.



El proyecto establece que los mecanismos para seleccionar a quienes integren el Consejo deberán garantizar representación territorial, equidad de género y diversidad, inclusión, accesibilidad y pluralidad de ámbitos: “Si queremos construir políticas públicas que tengan un verdadero impacto en la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes, necesitamos generar espacios donde puedan ser escuchados y participar”, resumió Masutti.

El Consejo tendrá carácter consultivo y será un ámbito institucional de diálogo, elaboración de propuestas y formulación de recomendaciones para enriquecer el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas provinciales.

“Se trata de consolidar una política pública de participación democrática, fortaleciendo nuestras instituciones y promoviendo una cultura basada en la escucha, la inclusión y el reconocimiento efectivo de derechos”, concluyó Masutti.