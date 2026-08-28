Los gobernadores de la Región Centro se reunieron con Santilli

El encuentro fue en la Casa Rosada. En la reunión se abordaron distintos temas vinculados al trabajo conjunto entre las tres provincias y el Gobierno nacional.
Política28 de agosto de 2026El DepartamentalEl Departamental
Ayer al mediodía en Buenos Aires, el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a sus pares de la Región Centro -Martín Llaryora, de Córdoba; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos-, se reunió con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. El encuentro sirvió para abordar distintos temas vinculados al trabajo conjunto entre las tres provincias y el Gobierno nacional.
Entre otros puntos, los mandatarios y el ministro coordinador conversaron sobre los desafíos de la Región Centro proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado de la Nación.
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