Los gobernadores de la Región Centro se reunieron con Santilli

Ayer al mediodía en Buenos Aires, el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a sus pares de la Región Centro -Martín Llaryora, de Córdoba; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos-, se reunió con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. El encuentro sirvió para abordar distintos temas vinculados al trabajo conjunto entre las tres provincias y el Gobierno nacional.

Entre otros puntos, los mandatarios y el ministro coordinador conversaron sobre los desafíos de la Región Centro proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado de la Nación.