Los gobernadores de la Región Centro se reunieron con Santilli

Ayer al mediodía en Buenos Aires, el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a sus pares de la Región Centro -Martín Llaryora, de Córdoba; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos-, se reunió con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. El encuentro sirvió para abordar distintos temas vinculados al trabajo conjunto entre las tres provincias y el Gobierno nacional.
Entre otros puntos, los mandatarios y el ministro coordinador conversaron sobre los desafíos de la Región Centro proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado de la Nación.
La diputada socialista presentó un proyecto de ley para crear un ámbito institucional de participación y escucha de las infancias y adolescencias en Santa Fe. La iniciativa también promueve la conformación de consejos locales.
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados destacó que la ley aprobada por unanimidad permite al Ejecutivo articular respuestas de manera ágil y efectiva junto a los municipios frente a posibles excesos de agua.
El concejal Socialista impulsa un régimen que regula el personal político municipal, fortalece la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública y establece nuevas reglas para el acceso y el ejercicio de los cargos políticos.