Inauguración de sanitarios y vestuarios del natatorio del Parque Municipal de San Guillermo

El senador Felipe Michlig, junto al ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini participaron de la inauguración de las obras de reforma y modernización de los sanitarios y duchas del sector de natatorios del Parque Municipal Alfonsina Storni de San Guillermo, realizadas con una inversión de $113.042.000, en el marco del programa provincial de Fortalecimiento Turístico, sumado la administración y mano de obra municipal.

También estuvieron presentes la secretaria de Turismo de la Provincia Marcela Aeberhard, el diputado provincial Marcelo González y la intendente de San Guillermo Romina López, junto a autoridades locales y provinciales.

El ministro Gustavo Puccini felicitó a la comunidad y a la gestión municipal por la obra, señalando que “el objetivo es que estos espacios no solamente sean disfrutados por los vecinos, sino que también se conviertan en atractivos para visitantes de otras localidades”.

Una inversión para fortalecer el turismo y mejorar los servicios

La intervención permitió renovar y modernizar las instalaciones sanitarias y las duchas del sector de natatorios, con fondos gestionados ante el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de Turismo.

La obra se enmarca en una planificación municipal destinada a fortalecer uno de los principales espacios recreativos y turísticos de la ciudad, que recibe visitantes de toda la región y es sede de la Fiesta Nacional y Provincial del Camping. Cabe recordar que durante 2025 también se renovó el tobogán acuático, ampliando las propuestas recreativas del complejo.

“Uno de los espacios más destacados de la región”

A su turno, el senador Felipe Michlig destacó las características y la infraestructura del Parque Municipal Alfonsina Storni, al que definió como uno de los espacios más destacados del departamento para disfrutar de la naturaleza y las actividades recreativas.

También recordó las distintas etapas de crecimiento del predio, desde la construcción del salón de exposiciones hasta la incorporación de la plaza húmeda y el tobogán acuático, y valoró la continuidad de las gestiones impulsadas por la actual administración municipal para la inauguración de las reformas de sanitarios y vestuarios del natatorio del Parque Municipal Alfonsina Storni.

Compromiso cumplido

Durante el acto, la intendente Romina López destacó el cumplimiento del compromiso asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro durante su visita a la Fiesta Nacional y Provincial del Camping, en enero de este año, cuando anunció la renovación de los baños y las duchas del natatorio. Además, destacó el trabajo del equipo municipal y la participación de empresas de San Guillermo en la ejecución de los trabajos.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, destacó el desarrollo del turismo de cercanía como motor de crecimiento para las localidades santafesinas.