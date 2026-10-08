Provincia adjudicó la obra de construcción del edificio propio de la EETP N° 500 de Suardi

El senador Felipe Michlig anunció que a través de la resolución conjunta N° 237/2026 firmada por el ministro de Economía Pablo Olivares y el ministro de educación José Goity, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe adjudicó la ejecución de la obra del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional (EETP) Nº 500 de la localidad de Suardi, departamento San Cristóbal.

De este modo -en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 01/2026, se designa “la OFERTA N° 20, correspondiente a la firma CEDUE S.A. – CAPAZE S.R.L. – U.T. con domicilio legal en la ciudad de Rosario, por la suma total $5.454.500.000,00 (a valores del mes de julio de 2026, mes anterior al acto de apertura de ofertas)”, de acuerdo con lo consignado por la resolución gubernamental.

El senador Michlig manifestó el agradecimiento al Gobernador Maximiliano Pullaro, a los ministros Goity y Olivares, como así también a la secretaria general de educación María Martín y a todos los equipos de trabajo, ya que es una obra que la habíamos prometido y la estamos cumpliendo con pasos firmes para su concreción. Es una gran necesidad de la comunidad educativa de Suardi» afirmó.

“Compromiso, transparencia y celeridad de un Gobierno Presente”

El senador Michlig recordó que el pasado 25 de agosto del corriente año se realizó la apertura de sobres en donde se presentaron 21 ofertas empresariales, con un presupuesto oficial de $6.878.965.913,34 y un plazo de ejecución de 365 días corridos. “Con está adjudicación y la compulsa de ofertas, el Gobierno ahorrará un monto importante, debido al interés empresarial de trabajar con el Estado Provincial, porque cumple y se maneja con reglas claras y transparentes”.

Asimismo, detalló que “la obra encarada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Educación y de Economía, se realiza en el marco del programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa Santa Fe + Conectada del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)”.

Datos de la obra

El nuevo edificio escolar tendrá una superficie de 2.936,15 m2 e incluirá hall principal, Gobierno (Dirección, Vice-Dirección, Secretaría, Archivo, Sala Docentes, Office, Sanitarios Personal, Portería), seis aulas comunes, dos grupos sanitarios para alumnos mujeres y varones, centro de recursos multimediales con sector de informática, sala de industrialización, laboratorio de microbiología, laboratorio general, Química, dos baños cambiador, depósito producto terminado, depósito materia primas, insumos, taller de electricidad I y II más depósitos, taller de metalmecánica y depósito, taller de carpintería y depósito, cantina, preceptoría, S.U.M. con depósito, depósito, cisterna incendio y galerías, playón deportivo, patio institucional y expansiones.