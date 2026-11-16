Tercera Vía Reconquista-Avellaneda: con dos frentes simultáneos, los trabajos alcanzaron el 50% de avance

La Tercera Vía Reconquista-Avellaneda es una de las obras viales emblemáticas que desarrolla el Gobierno provincial en el departamento General Obligado y la nueva conexión avanza con varios frentes simultáneos: ya están montados tres de los siete vanos del puente sobre el Arroyo El Rey y comenzó el hormigonado de la rotonda en Reconquista.

Se trata, además, de una obra largamente esperada por los vecinos del principal conglomerado urbano del norte santafesino y, en este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que “este es un claro ejemplo de un norte priorizado y no más de un norte postergado. Esta es la obra que el gobernador Maximiliano Pullaro prometió y que ya es una realidad”.

“Todos los días miles de vecinos van y vienen entre Reconquista y Avellaneda para trabajar, estudiar o hacer un trámite. La Tercera Vía les va a dar una alternativa más rápida y más segura, y va a unir definitivamente a dos ciudades que ya viven como una sola”, destacó el ministro Enrico.

Cómo avanza cada frente

En Reconquista, la rotonda ya tiene el suelo-cal colocado en el anillo y la última semana de octubre comenzó el hormigonado. Sobre calle Fascioli se demuelen las losas de hormigón existentes, mientras que el terraplén entre la ciudad y la rotonda llega al 80 %, con 150 metros de suelo-cal terminados.

En el puente sobre el Arroyo El Rey, tres de los siete vanos ya están montados con vigas y prelosas, y el próximo paso es el hormigonado del primero de ellos, que se completó el pasado sábado.

Del lado de Avellaneda, el terraplén entre la rotonda y el puente avanza al 60 %. La calle 14 tiene la base de hormigón H-8 al 80 %, y el terraplén de la calle 2 registra el mismo nivel de avance.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, señaló que “tenemos frentes activos en Reconquista, Avellaneda y el puente, haciendo simultáneamente movimiento de suelo y terraplén, capas especiales, montaje de vigas y hormigón”.

“Estamos haciendo y reparando puentes a lo largo y ancho de la provincia como nunca. Este es tan emblemático para la zona como lo es el nuevo Puente Carretero para la ciudad capital y Santo Tomé”, graficó Seghezzo sobre el valor de la obra para la región.

La obra es ejecutada por la firma Rovial S.A., con una inversión del Gobierno Provincial que supera los 21.000 millones de pesos.

Un norte que se conecta

A su vez, el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, sostuvo que “la Tercera Vía es una obra que Reconquista y Avellaneda reclamaron durante años. Ver hoy el puente sobre El Rey tomando forma es la prueba de que el norte tiene un Gobierno Provincial que escucha y cumple”.

La Tercera Vía se suma a otras obras viales que la gestión de Pullaro lleva adelante en el departamento: la Provincia ya inauguró los puentes sobre el Paraná Miní y el arroyo El Pindó, y los cuatro nuevos puentes de hormigón entre Moussy y La Sarita, mientras construye los puentes Quencho y Careé para mejorar el acceso a Puerto Ocampo.

“Puentes, rutas, agua potable, cloacas y salud: General Obligado está viviendo una transformación que hacía décadas no tenía. El norte santafesino es una prioridad para este gobierno y las obras lo demuestran”, afirmó Enrico.

Estas intervenciones forman parte de un plan de puentes que el Gobierno Provincial ejecuta en todo el territorio, con obras como el nuevo Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé, el puente sobre el río Carcarañá en el Desvío Giardino y las nuevas estructuras de la segunda etapa del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe.