Acta compromiso para la licitación de 3 obras eléctricas para los departamentos San Cristóbal y Castellanos

El pasado miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, el senador por el departamento San Cristóbal Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y la presidente de la Empresa Provincial de la Energía Anahí Rodríguez firmaron el acta compromiso para la licitación pública de tres importantes obras para los departamentos San Cristóbal y Castellanos, con una inversión superior a los $ 7.800 millones de pesos.

“Es una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro potenciar la infraestructura eléctrica de toda la provincia, con orden y eficiencia podemos realizar este tipo de recambio que van a traer un mejor servicio y posibilidad de desarrollar el sector productivo” Comentó la presidente de la EPE, Anahí Rodríguez.

El acto se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, de la ciudad de Santa Fe en donde las autoridades confirmaron que el acto formal de apertura de sobres de la licitación pública de las obras anunciadas “se llevará a cabo a la brevedad en el territorio, en las localidades beneficiadas”, según adelantó el ministro Puccini.

Las obras a ejecutar

1- Remodelación Línea Aérea de Mediana Tensión (LAMT): «TRAMO San Cristóbal-Huanqueros», con una inversión estimada de $5.356 millones.

2- Recambio de Conductores del Alimentador de media tensión en línea aérea de 33 kV, jurisdicción de la Agencia Rafaela Norte, Tramo Ataliva/Moises Ville, con un presupuesto oficial de $2.087 millones y un plazo de ejecución de 9 meses. (Aproximadamente 40.500 metros de L.A.M.T. 33 kV)

3- Remodelación línea monofásica de 7,6 kV. Indiana - Distrito Ambrosetti Departamento San Cristóbal - Ley FER 13.414; con un presupuesto oficial de $422 millones y un plazo de ejecución de 8 meses. (16 km a ejecutarse con tipos constructivos rurales, y reemplazando el conductor existente de Alambrón por conductor reforzado).

“En pocos días más estaremos llamando a licitación pública”

Con estas obras se beneficiarán a los habitantes de la región norte del Departamento Castellanos y centro sur del Departamento San Cristóbal a través de la Ley N° 13.414 del Fondo de Electrificación Rural (norma de la que el senador Michlig es coautor).

El ministro Gustavo Puccini subrayó que “las obras apuntan a mejorar la calidad de servicio de los usuarios, tanto de los vecinos como, el sector productivo, el sector industrial y agropecuario, además de disminuir la frecuencia y duración de las interrupciones de servicio. Estás son obras que las veníamos trabajando mucho y en poco días estaremos cumpliendo con el llamado a licitación”.

“Decisiones que generan trabajo y oportunidades”

El senador Felipe Michlig agradeció al gobernador Pullaro y a los funcionarios presentes “por el alto compromiso asumido y grado de respuesta hacia las necesidades territoriales que hemos planteado en distintas reuniones que pedíamos por estas obras. Son decisiones de este gobierno que genera oportunidades y trabajo para el centro – norte provincial y mejora la calidad de vida de la gente”.

En el mismo sentido el diputado González agregó que “en este gobierno tenemos respuestas a todas las gestiones que hacemos con el senador Michlig, como nunca antes”.