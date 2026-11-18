Esta semana, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la entrega de 10 viviendas en Serodino y otras 16 en Salto Grande, en el departamento Iriondo, donde destacó la inversión en obra pública que el Gobierno Provincial viene realizando desde el inicio de la gestión.

Los actos se realizaron en ambas localidades, donde el mandatario santafesino estuvo acompañado del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Hábitat y Vivienda de la Provincia, Lucas Crivelli; la directora provincial de Intervención del Hábitat, Melina Giorgi; el senador provincial por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto; autoridades locales y vecinos.

En este marco, el gobernador sostuvo que “hoy es muy difícil para todos los que vivimos en Argentina poder invertir. A las familias les cuesta mucho llegar a fin de mes, hacen un esfuerzo tremendo; y para el Estado es muy difícil porque hay demandas de todo tipo, y uno tiene que intentar cumplir de la mejor manera posible con la mayor parte de la población. Pero nosotros en Santa Fe logramos hacer mucha obra pública, mucho más que los últimos 20 años en la provincia”.

“Y lo hicimos porque bajamos el costo de la obra pública, porque administramos de manera austera los recursos del Estado, y porque administramos con mucha honestidad. Y cuando en el Estado no se roba, la plata alcanza. Y eso tiene que ser un concepto y un criterio que empuje a la provincia de Santa Fe, y que nos empuje y que nos distinga en la República Argentina”, agregó.

A manera de ejemplo, Pullaro explicó que el costo de las viviendas entregadas en Serodino, que se construyeron con fondos provinciales administrados por la Comuna local, fue de “un 20% menos de lo que salen en cualquier lado. Eso hay que destacarlo, porque hay una administración honesta, austera, que acompaña, que da mano de obra”.

Finalmente, el gobernador expresó: “Siento que si los santafesinos trabajamos juntos, tenemos oportunidad de salir adelante; para eso nos tenemos que acompañar, apoyar, pero fundamentalmente entender que somos todos una comunidad”.

“Cumplir con nuestro trabajo”

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, repasó las diferentes obras que el Gobierno de Santa Fe viene realizando en ambas localidades y en la región, señalando que es la forma de “cumplir con nuestro trabajo”, y afirmó que “vamos a seguir haciendo más obras”.

En tanto que el senador Rasetto destacó la inversión provincial y el trabajo de la Comuna local para que las familias “puedan empezar a disfrutar de una vida sin preocupaciones”; y valoró “la sabiduría tiene el Estado cuando decide hacer este tipo de obras que le resuelven un techo a las familias”.

Sueño cumplido

Edgardo Espíndola, vecino de Serodino, agradeció “el esfuerzo inmenso que se hizo desde el Gobierno de la Provincia hasta la Comuna, porque esto, sin eso, no hubiese sido posible. Es un sueño para muchos vecinos y algo muy emocionante para todos nosotros”.

En tanto que Lara, vecina de Salto Grande, agradeció “por este sueño cumplido, que para muchos era un sueño a largo plazo y muy difícil de concretar. Y hoy quiero decir gracias”.