Entrega de un aporte FANI para la adquisición de cinco equipos de aire acondicionado y fondos destinados a instituciones educativas, deportivas y comunitarias.

En Moises Ville, el senador provincial Felipe Michlig, el diputado provincial Marcelo González, el delegado regional de Educación Región IX, Maximiliano Rodríguez, y el presidente comunal de Moisés Ville, Marcelo Lind, visitaron la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 274 “Soldados Argentinos”, donde realizaron la entrega de aportes por un monto total de $28.250.000.

Las autoridades fueron recibidas por el director del establecimiento, Maximiliano Ferreyra, junto a integrantes de la comunidad educativa y representantes de las instituciones beneficiadas.

Aporte FANI para climatizar el salón de usos múltiples

En representación del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y del ministro de Educación, José Goity, las autoridades concretaron la entrega de un aporte del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) de $16.750.000, destinado a la adquisición de cinco equipos de aire acondicionado split BGH para el salón de usos múltiples (SUM) del establecimiento.

El director Maximiliano Ferreyra agradeció el acompañamiento y destacó que este equipamiento permitirá mejorar las condiciones del espacio, tanto para estudiantes, docentes y asistentes escolares como para las distintas actividades de la comunidad.

Acompañamiento a instituciones

Durante la jornada, Michlig y González también concretaron la entrega de aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) de las Cámaras de Senadores y Diputados, por un total de $11.500.000, destinados a acompañar distintas actividades y proyectos de instituciones de Moisés Ville.

Entre las beneficiadas se encuentran:-Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Moisés Ville, para arreglos edilicios; //-Tiro Federal y Centro Deportivo Moisés Ville, para la Copa Integración Cultural; // –Escuela N.º 6054 “Vicente López”, que recibió dos aportes destinados a la adquisición de un tractor para cortar el césped y una hidrolavadora eléctrica; // -Agrupación Moisés Ville Canta recibió un aporte para el traslado a un encuentro nacional de coros; // –Comuna de Moisés Ville aporte destinado a la 22.ª Fiesta Provincial de Moisés Ville, Cuna de Integración Cultural.

El presidente comunal Marcelo Lind agradeció el acompañamiento y resaltó “la rapidez de las gestiones, como ejemplo los aportes destinados a la Escuela N.º 6054, cuya solicitud había sido presentada hacía menos de 60 días”.

Inversiones en educación técnica

El senador valoró “la creación del Fondo Provincial de Educación Técnica (FOPET), impulsado por el Gobierno de Santa Fe para acompañar las necesidades de las escuelas técnicas”.

“A través de este programa, ya se distribuyeron más de 130 millones de pesos en el departamento San Cristóbal, y recordó que la Escuela Técnica N.º 274 recibió anteriormente $18.350.000 para equipamiento de soldadura e insumos destinados a sus talleres”.

Finalmente, el senador agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro de Educación José Goity y a la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, por el acompañamiento y las gestiones que permiten continuar fortaleciendo las instituciones educativas del departamento San Cristóbal.