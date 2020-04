Solicitan que se suspendan las retenciones sobre la coparticipación de impuestos a Municipios y Comunas

La iniciativa propiciada por los Senadores Felipe Michlig (San Cristóbal), Lisandro Enrico (General López), Rodrigo Borla (San Justo), Orfilio Marcón (General Obligado) y Germán Giacomino (Constitución), repara en que la medida recaiga en los siguientes item:

· Amortización, devolución o reembolso de adelantos o anticipos de coparticipación.

· Amortización correspondientes a planes de pago del Programa Equipar Santa Fe (Ley Nro. 13566), operatoria PROMUDI en pesos, operatorias de construcción de viviendas y demás programas especiales.

· Aportes y contribuciones previsionales y de obra social, instrumentando desde el Tesoro Provincial el financiamiento transitorio adicional a dichas instituciones de seguridad social que resulte necesario en razón de la aplicación de la suspensión solicitada.

“Fuerte impacto negativo”

El Pte. del Bloque Felipe Michlig explicó que “desde hace meses la evolución de la pandemia COVID-19 viene prácticamente monopolizando nuestra atención, especialmente en su aspecto esencial y más cruel, el sanitario. Sin embargo, hace más de un mes hemos expandido tal atención a la dimensión económica del impacto con derivaciones múltiples, entre ellos, la puesta en crisis de las finanzas públicas”.

“La caída de la actividad económica impacta en los recursos fiscales por distintos flancos: reducción de las bases imponibles de los tributos, disminución del ingreso disponible de los agentes económicos y alteración negativa de las expectativas. Por ello, no llamaría la atención que la variación de los recursos fiscales observe el mismo signo de la variación de la actividad económica pero con una intensidad mayor”.

Municipios y Comunas los más perjudicados

En la fundamentación del proyecto de comunicación que le da forma la solicitud, los Senadores del Bloque de la UCR indican que “en un sistema fiscal federal de tres niveles (nacional, provincial y municipal) el mencionado impacto sobre los recursos fiscales no suele darse de modo uniforme en los tres niveles. Por dos factores relevantes –menor percepción de riesgo de los contribuyentes y escasez de regímenes de retención y/o percepción- serán los fiscos municipales quienes habrán de sentir sobre sus recursos un mayor impacto relativo de la pandemia.

Sin embargo, el impacto sobre las finanzas locales no se circunscribe solamente a la pérdida de recursos. Como toda organización, los municipios ven afectados sus propias funciones de producción de bienes y servicios (las disposiciones que regulan el aislamiento obligatorio solo dispensan a los funcionarios de conducción superior y a los agentes afectados a servicios críticos). Pero, a diferencia del resto de las organizaciones privadas o no estatales, los municipios no tienen la posibilidad de ajustar el nivel de sus prestaciones con amplio margen de libertad. Por el contrario, la necesidad y demanda por su “presencia” –tanto en términos de prestaciones como de ejercicio del poder- crece significativamente ante condiciones extraordinarias y donde se encuentran en juego cuestiones de orden público.