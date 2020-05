Cuarentena: Los rubros que aún esperan

Diego Diozque realiza desde el año 1995 su trabajo de sonidista e iluminador, con su empresa Luka Sonido. Innumerables eventos en la ciudad, en la zona y en la provincia han sido musicalizados e iluminados por su equipo de trabajo. Por su actividad, pertenece al grupo de trabajadores que no tienen fecha cierta para regresar a trabajar.

“Debido a esta situación nosotros dejamos de trabajar antes de que se declare la cuarentena por esta pandemia (después del primer fin de semana de marzo) y vamos a ser los últimos en volver a trabajar (espero sea pronto). Las fechas tomadas con anterioridad se están reprogramando” comenzó Diozque.

La pandemia llegó y paralizó todo, pero principalmente estos rubros que son esenciales para eventos sociales.

“Muchos colegas de localidades vecinas, departamentos y otras provincias del país obviamente están en la misma situación. Algunos con posibilidad de realizar otras actividades como transporte y logística con los mismos vehículos que son usados para mover el equipamiento de sonido, iluminación, pantalla, etc. Otros ya tenían actividades paralelas al sonido (radio, ferreterías, venta de repuestos, reparación, etc). Pero como la mayoría de la gente y los que estamos en esto de los equipos, anímicamente y económicamente no estamos del todo bien. Esto lo hacemos con mucha pasión y responsabilidad…es casi una vida y una forma de vida. Aprendimos muchísimo, no solamente de la parte técnica sino de la humana que es lo más importante al menos para mí, pasamos momentos de todo tipo (buenos y malos), conocimos muchos lugares, personas, artistas, colegas, siempre sacando adelante todo en lo que a nuestro servicio respecta. Se extraña muchísimo la actividad, viajes, armado, mates con amigos, etc. Atrás de cada evento, pequeña o gran empresa de sonido trabajan muchas personas no solamente de la parte técnica” resumió Diego Diozque