Hipertensión arterial en tiempos de COVID-19: cuidados y recomendaciones

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión a efectos de promover la concientización y las acciones para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial. “La Hipertensión Arterial (HTA) es una patología crónica y uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes en nuestro medio. Es por eso que merece un diagnóstico temprano y un tratamiento pertinente”, refirió Maximiliano Echevarria, médico y especialista en cardiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Para luego completar, “el diagnóstico es clínico y actualmente se dispone de varios recursos para diagnosticarla a tiempo, prevenirla y tratarla de manera correcta. Sin embargo, las tasas mundiales revelan que la cantidad de hipertensos bien tratados y controlados es baja”.

HTA durante el embarazo

La hipertensión en el embarazo es una enfermedad que afecta del 5 al 10% de los embarazos en todo el mundo. Existen diferentes formas y cada una de ellas merece cuidados particulares ya que presentan un pronóstico y tratamiento específicos. En líneas generales es fundamental que, “una mujer con diagnóstico de HTA en el embarazo (ya sea HTA preexistente, gestacional o preexistente con gestacional sobreimpuesta), mantenga los mismos cuidados que cualquier persona hipertensa, que no discontinúe los controles gineco-obstétricos obligatorios y que realice los exámenes complementarios de rutina. Dichos controles deben continuarse en el posparto, y en caso de estar recibiendo medicación, que sea segura para el momento de la lactancia materna”, postuló Maximiliano Echevarría.

Hipertensión arterial y COVID-19

“Actualmente no hay evidencia suficiente que nos indique que una persona con hipertensión arterial se contagie más fácilmente. No obstante, sí sabemos que las personas con factores de riesgo cardiovascular suelen tener peor pronóstico en el caso de contagiarse por SARS-COV2 y contraer la enfermedad COVID-19”, planteó el especialista. En este contexto, y conociendo la relación de la enfermedad ocasionada por el SARS-COV2 y los factores de riesgo, resulta primordial seguir los consejos de los expertos para cuidar la salud. El médico cardiólogo y docente de la FCM, recomienda:

1) Evitar programas de noticias: “La intensa infodemia (sobreabundancia de información incorrecta), nos mantiene alertas y temerosos. Las medidas que se deben tomar para contener y sobrepasar la pandemia ya están en funcionamiento. Además, disminuir el tiempo frente a la televisión nos ayuda a realizar otras actividades que van a tener un impacto fortuito en nuestra salud”.

2) Tratamiento higiénico/dietético: “Disminuir/suprimir el consumo de sal, consumir alimentos con importante valor nutricional, ingerir agua, evitar el alcohol y la comida chatarra. Realizar actividad física aeróbica regularmente (30-40 min a diario). Descansar bien”.

3) No abandonar el tratamiento farmacológico.

4) Consultar y asistir a controles. “No debemos olvidar que las principales causas de muerte a nivel mundial siguen siendo las enfermedades cardiovasculares”.

5) Evitar y atender el resto de los factores de riesgo cardiovasculares. “Entiéndanse como tales aquellos que podemos modificar o controlar, diabetes, obesidad, sedentarismo, dislipemia, tabaquismo, alcoholismo, entre otros”.

Controles en tiempos de cuarentena

Actualmente tanto la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), como la Federación Argentina de Cardiología (FAC) alertan que, a nivel mundial, ha aumentado la mortalidad por eventos cardiovasculares. Es por eso que la principal pandemia siempre fue y sigue siendo la enfermedad cardiovascular.

“La cuarentena y las diferentes medidas de contención contra el COVID-19 han otorgado tiempo al sistema de salud para poder prepararse, achatar la curva de contagios, y así dar la atención correcta a quien lo necesite. Pero, tenemos que entender que, con la llegada del COVID-19, el resto de las causas de enfermedad no se han hecho a un lado para darle paso, sino que simplemente se ha sumado a las ya existentes”, señaló el docente FCM-UNL.

En ese sentido, es importante reforzar que, “cada persona con diagnóstico de hipertensión arterial debe continuar su tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. También, asistir a los controles de salud de forma segura, respetando las medidas universales de higiene y el distanciamiento social”, apuntó Echevarria.

Por último, el especialista invitó a reflexionar a los profesionales de la salud y el sistema en general, “está demostrado que un estado positivo y de vinculación con el medio, jerarquiza nuestra salud. Esta nueva forma de cuidarnos y cuidar al otro no es pasajera. Trabajar juntos por el bien común, respetando las diferencias, favoreciendo la comunicación y fortaleciéndonos como sociedad, es el principal objetivo”.