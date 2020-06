A casi un año del homicidio de Andrés Ruiz, sus familiares reclaman justicia

Andrés tenía 21 años y los testigos que se encontraban en el momento del ataque identificaron como autor del homicidio a un adolescente de 15 años, quien fue aprehendido y luego liberado.

Entre el dolor por la pérdida de un familiar y la impotencia por no tener respuestas de la justicia, un nuevo capítulo se suma a esta historia, porque este fin de semana ocurrió un hecho similar que tiene como protagonista al presunto asesino.

Hoy, con 16 años, este joven está siendo investigado por el Juzgado de Menores, acusado de apuñalar a dos hombres, mayores de edad, el pasado domingo.

Ante la repercusión por esta noticia, la familia de Andrés, nuevamente, pidió justicia y aseguró que nunca fueron convocados a una audiencia, ni siquiera les devolvieron las pertenencias del joven.

Pasó casi un año y, aunque parezca extraño, es como si no hubiese pasado nada.

“El mes que viene va a ser un año de mi hermano y no tenemos justicia. Supuestamente nos tenía que llegar un papel que íbamos a Rafaela, para juntarse y nunca nos llegó. No tuvimos reunión con la Jueza de Menores y todo quedó en la nada. Tampoco sabemos los resultados de la autopsia, si lo cortó con un cuchillo o una botella y las pertenencias y ropa de esa noche no nos devolvieron. No sabemos qué hacer”, expresó con dolor su hermana Emi.

Lamentablemente, las personas que debieron tomar cartas en el asunto, responder a sus obligaciones y hacer cumplir las leyes, no lo hicieron y las consecuencias son graves. Hoy dos personas más fueron víctimas de este violento joven.

“Esta persona puede llegar a matar o a herir como hirió anoche a las personas éstas, que no son de mi conocimiento pero tengo conocimiento de la noticia. Yo quisiera saber si la Fiscalía o la Defensoría de Menores de Rafaela alguna vez se acerco a San Cristóbal a pedir antecedentes de este chico. Si estamos hablando de un menor, hablamos de un entorno familiar en el cual existe violencia, primero fue Andrés, ahora estos dos hombres y sigue libre este chico, porque a las tres de la mañana fue liberado bajo orden de quién no sabemos. Queremos que quien interviene en esta causa ahora que dé la cara, que se acerque, venga y vea la situación de este chico, porque no solamente fue Andrés, fueron otros pibes más y la sociedad de San Cristóbal está en peligro”, fueron las declaraciones de Viviana.

El pedido es claro, la familia necesita respuesta y justicia por la muerte de su hijo, hermano y amigo. La mamá de Andrés fue muy contundente, no quiere venganza ni que nadie tome represalias, sino que se haga justicia y que el asesino cumpla su condena tras las rejas.

“Por gentileza y respeto a los padres, hermanos y familiares de Andrés, que dé la cara la señora o señor que firmó la libertad de este chico. Parece que cualquier menor de edad te puede matar y no se puede hacer más nada. Nunca nos dieron información de la autopsia, no hablaron con los padres de Andrés para explicar qué iba a pasar y si el chico quedaba a resguardo de una persona, no sabemos nada de una causa a un año. Vamos a seguir pidiendo justicia”, remarcó Viviana.

Dos hombres fueron apuñalados el domingo por la noche.

El domingo por la noche, pasadas las 23:00 horas, se produjo una gresca en la conocida “cortada Juan XXIII”. Allí, dos hombres, mayores de edad, terminaron con heridas cortopunzantes, uno de ellos en uno de sus dedos poniendo en riesgo la pérdida del mismo, mientras que el otro hombre presentaba varias heridas en su cuerpo, motivo por el cual debió ser trasladado a un hospital de otra localidad para una mayor atención.

El trabajo policial y de la Fiscal Dra. Hemilce Fissore, habría determinado que el agresor (por el momento único implicado) sería un menor de 16 años, quien ya cuenta con antecedentes de estas características y carga con una muerte en sus espaldas, por eso, dio aviso y tomó intervención el Juzgado de Menores, quién sobre el mediodía del lunes determinó que quede detenido en una cárcel de menores.