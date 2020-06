Desde el Hospital solicitan seguir con rigurosidad las medidas de prevención

Luego de ser descartado el caso de Covid 19 en la ciudad de San Cristóbal, el Sub Director, Dr. Gonzalo Ibañez realizó una evaluación acerca de funcionamiento del protocolo y del comportamiento de los ciudadanos sancristobalenses.

“Destacó el comportamiento del caso que fue descartado como sospechoso y todos los casos de contacto estrecho, por haber colaborado con la institución en el armado y seguimiento del protocolo durante todos estos días. Sabemos que no la pasaron bien, es una situación angustiante y han colaborado de manera impecable con el hospital para que nosotros tengamos el resultado que tuvimos. Es muy importante que nosotros en situaciones como estas, seamos capaces de transmitir información resguardando al paciente y sus familiares y personas que tienen contacto con el paciente en particular. Nosotros debemos respetar el secreto médico, debemos respetar la intimidad de las familias y la privacidad de esta situación que genera mucha expectativa en la población, pero también debemos comprometernos con el respeto fundamentalmente de las personas, de los individuos, del impacto emocional y psíquico que tiene esto y la expectativa que genera. El equipo de salud mental ofrece un dispositivo de contención psíquica para el paciente, familiares y contactos si es requerido” comentó el Sub Director del Hospital Ibañez.

El profesional de la salud instó a la población a tomar conciencia que el cuidado y la prevención es entre todos. “Esta situación nos obliga a ser mejores, a tener mayor compromiso y responsabilidad con las autoridades, si bien hemos trabajado muchísimos durante estos últimos tres meses en la institución y tenemos y estamos preparados con los protocolos para los casos leves/moderados y graves. La comunidad debe comprometerse de manera responsable para colaborar con los controles, pilar de las tareas de prevención. Seguiremos sin tener casos en tanto y en cuanto esas medidas de prevención que cada uno de los individuos debe hacer al pie de la letra y con responsabilidad diaria y sostenida en el tiempo. Nos preocupa mucho que van pasando los días y notamos que nos vamos relajando, disminuyendo el nivel de alarma. Ahora que pasamos a una fase de distanciamiento social y que se amplió el horario de circulación permite que seamos más vulnerables al contagio si nosotros no nos comprometemos con las medidas de prevención. Nosotros como efector de salud estamos preparados y colaborando con la policía y los agentes de seguridad, pero cualquier control tiene un resultado parcial si la gente no se compromete o no colabora con las medidas de prevención y distanciamiento y deja de respetar las normas.

Es muy importante reconocer el trabajo del equipo del hospital, desde el servicio de guardia hasta la cuadrilla sanitaria para hacer el hisopado en el domicilio del paciente. Transmitimos tranquilidad, pero le pedimos a la comunidad compromiso y respeto y sobre todo tener presente: estamos todos cansados de esta situación, pero estamos a las puertas del invierno donde siempre aumentan los casos de patologías respiratorias infecciosas o no. Insuficiencia cardiaca. Este es el momento donde mayor esfuerzo tenemos que hacer en las tareas de prevención, nosotros vamos a tener mayor número de pacientes con enfermedades respiratorias como todos los inviernos, este particularmente se suma el Coronavirus”.

Si bien, desde el Hospital admiten que la cantidad de días de aislamiento son muchos y que la gente se cansa, recordaron la importancia de continuar cumpliendo con las normas de prevención y distanciamiento social. “Reconocemos que es agobiante, angustiante y difícil, vamos a tener que continuar conviviendo los próximos meses hasta superar el periodo de invierno. Nuestro sistema de salud. Local. Provincial y nacional tiene que ser capaz de soportar el embate del número de casos.

Es una situación donde no todas las medidas están en manos de las instituciones de salud y de seguridad, mucho de lo que nosotros vamos a obtener como resultado está en manos de la población en general y es muy importante porque el 80% de los casos son leves, son pacientes ambulatorios con sintomatología similar a la de un resfrío. Esas personas son las que mayor número de contacto tienen porque son personas que circulan, distribuyen y amplifican la curva de contagios sino se toman las medidas de prevención. Estamos todos en el mismo barco sino colaboramos nos hundimos todos, hay que lograr que la población respete el distanciamiento. Es parte de la conciencia de cada ciudadano. Todos tenemos que ser conscientes” concluyó el Dr. Ibañez.