Edulabs, TDF y E-Residuo: los equipos premiados en el Innovaton

Durante toda la semana del 1 al 5 de junio se llevó a cabo el Innovaton Solidario de la Universidad Nacional del Litoral, una competencia de equipos donde se generaron ideas que podrían dar respuestas a las necesidades y oportunidades que tendremos en la sociedad post pandemia. Durante la actividad se realizó una conferencia con Pablo Angelleli, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, y luego los distintos equipos comenzaron a trabajar en el modelado y ajuste de su idea. En este proceso fueron acompañados por dos tutores, integrantes de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNL, entidad que organizó el evento, y de universidades que apoyaron la competencia. Asimismo recibieron asesorías de especialistas en distintos temas, provenientes de las distintas facultades de la universidad, de empresas y emprendimientos locales, y de universidades nacionales y extranjeras que se sumaron al Innovaton. La competencia finalizó con el Pitch Day (instancia de exposición oral) de los 10 proyectos finalistas. Terminando el día viernes se dieron a conocer los tres grupos ganadores: Edulabs; TDF Ciencia y Tecnología; y E-Residuo. Ver Exitoso lanzamiento del Innovatón Solidario UNL

Participaron de la competencia 120 personas, nucleadas en 33 equipos. La selección de los equipos finalistas como de las ideas proyecto ganadoras fue realizada por un comité de especialistas en diversas temáticas. Algunos de los criterios tenidos en cuenta para las evaluaciones fueron: la creatividad e innovación en la propuesta; el impacto social, ambiental y económico; el equipo emprendedor; la producción alcanzada y la presentación.

Culminando una intensa semana de desarrollo del evento, Javier Lottersberger, secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica agradeció a todos los participantes y a las más de 60 personas que estuvieron en la organización de esta actividad, que estaba programa para la presencialidad y debió reconvertirse ante las medidas de distanciamiento social y expuso que “se decidió desarrollar igualmente la competencia porque es una instancia importante para el intercambio y el encuentro; y además para entender que de estas situaciones se sale trabajando entre todos, pensando, innovando. La innovación nos presenta oportunidades en el futuro. Porque nosotros tenemos que llevar el conocimiento a la práctica para que pueda usarse y la innovación tiene que ver con eso. Cada idea, cada proyecto que se gestó en este espacio es muy valioso”.

La actividad contó con el acompañamiento de la Federación Universitaria del Litoral (FUL) y el apoyo de la Planta de Alimentos Nutritivos UNL, Telefe Santa Fe, Red Surcos, CCU Argentina - Cerveceria Santa Fe, Grupo Sancor Seguros, Consultora Seffino Talento Humano, Banco Credicoop, Cartocor S.A. y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Equipos ganadores

Uno de los equipos ganadores fue “Edulabs”, integrado por Marcial Emiliano Pujato, Verónica Romina Franzoi, Yamila Vallejos, Cecilia Ramírez y Juan Cruz Leiva, provenientes de Santa Fe y Paraná. Son estudiantes de las facultades de Ciencias Biológicas e Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. Dentro del eje educación y del área de las ciencias exactas, uno de los principales problemas que el equipo detectó fue sobre el método de enseñanza actual que es la separación de los conocimientos teóricos y la formación práctica. Ante esto, el proyecto plantea desarrollar un laboratorio virtual, con herramientas de videojuegos, que actúe como plataforma de enseñanza de la técnica qRT-PCR (técnica utilizada a nivel mundial para diagnosticar Coronavirus). Este entorno interactivo presentará todas las herramientas necesarias que le permitirá al alumno poder razonar, interactuar y practicar las veces que sean necesarias. Complementará su formación académica. Además los docentes se transforman en facilitadores en nuevos procesos de aprendizaje.

Emiliano, estudiante de la UNL y uno de los integrantes del grupo, comentó que “frente a esta pandemia, los estudiantes de bioquímica de la UNL, Emiliano, Yamila, Cecilia y Verónica, nos encontramos inmersos en la problemática de no poder realizar las prácticas presenciales de laboratorio. Esto generó que nos cuestionemos la gran importancia de los mismos ya que son indispensables para nuestra formación, y de allí surge la idea de generar una versión virtual de laboratorio como complemento de aprendizaje. Pero sabíamos que solos no podíamos realizarlo, por lo cual integramos a Juan Cruz, estudiante de ingeniería en informática de la UNL para plasmar esta idea, generando un equipo interdisciplinario”. Sobre su participación en la competencia agregó que “esta experiencia fue todo un desafío para nosotros. Reforzamos nuestro trabajo en equipo. Lo hicimos más eficiente ya que tuvimos que aprovechar el tiempo al máximo debido a que también teníamos que cumplir con nuestras responsabilidades particulares relacionadas al cursado. La emoción de participar en una competencia nos hizo estar más atentos a las ideas y resoluciones que se nos presentaron. Por último, queremos destacar que vivimos el Innovatón Solidario como un espacio de crecimiento y oportunidades”.

“TDF Ciencia y Tecnología” es otro de los equipos ganadores, integrado por Matias Julian Gel, Jhonatan Vieira, Lino Condorí y Daniel Badagnani, provenientes de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. Son docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Estación VAG. La propuesta de este equipo se desarrolla en el eje seguridad industrial y plantea ayudar a los operarios y las empresas a cumplir con el distanciamiento social por dos vías fundamentales. Por un lado, generar una pieza de indumentaria inteligente dotada de alerta configurable (luz, sonido, vibración) que da aviso a los operarios en el interior de una planta industrial cada vez que se acerquen entre sí a menos de la distancia estipulada, permitiéndoles concentrarse en sus tareas sin estar pendientes del cumplimiento del distanciamiento y liberando a las empresas de dedicar personal a esta vigilancia. Y, en segundo lugar, la utilización de un sistema informático en la nube para generar y almacenar información detallada sobre el no cumplimiento del distanciamiento social, así como el detalle de los sitios de la planta donde se produjeron.

Otro de los ganadores, que trabajó dentro del eje educación y ambiente, fue el equipo “E-Residuo”, conformado por Emiliano Fallilone, Melisa Ileana Mendoza, Rafael Moré y Dalma Cadaviz, provenientes de Argentina y Brasil. Estudiantes de la UNL e integrantes de la Incubadora Novo Brasil. Este proyecto tiene que ver con la programación de una plataforma virtual que permita acceder a capacitaciones en torno a la utilización de residuos domiciliarios y la fabricación de artículos de primera necesidad para la comercialización o el propio uso, como ser producción de jabones a partir de aceite usado, compost domiciliario y ecoladrillos. “Son cursos en una plataforma virtual, que permiten a los usuarios comenzar un negocio a partir de su propia basura, mediante un sistema inclusivo y no restrictivo de educación no formal”, explicó Melisa.

Sobre su experiencia en el Innovaton Solidario UNL, Melisa contó que su “equipo es interdisciplinario e internacional, nos conocimos el lunes, ya que nos habíamos inscripto de manera individual. Fue una experiencia muy linda de trabajo colaborativo. Estamos muy felices de que en tan poco tiempo, y sin conocernos mucho, hayamos logrado este proyecto de triple impacto. Estamos motivados a continuar con el mismo y desarrollar los cursos para implementar en Argentina y Brasil.

Finalmente, se realizó una mención especial al grupo “Lumibe”, integrado por Micaela Mana, Lucia Grioni y Tomás Berrone. Estudiantes de las escuelas ISP N° 20 y EETP N° 336 Mario Videla de la ciudad de San Justo, Santa Fe. Este grupo plantea la idea de desarrollar una aplicación que permita saber la cantidad de personas que se encuentran realizando la cola de espera en una empresa o local, como también detectar el número de personas que se encuentran dentro del lugar. El objetivo es evitar la aglomeración de personas. Además, la app podrá contar con un muro de comentarios que, dependiendo del establecimiento donde se encuentren los usuarios o la empresa, podrían brindar información sobre productos faltantes o datos de interés para el usuario.

Reconocimiento y solidaridad

Entre los premios que recibieron los equipos ganadores se encuentran: la participación en las Jornada de Jóvenes Emprendedores 2020, capacitaciones virtuales de temáticas del mundo emprendedor, horas de mentorías con expertos, entradas para el TEDx UNL 2020 y visitas a empresas del ecosistema emprendedor de UNL.

Asimismo, los equipos ganadores tenían que proponer una institución social que recibirá 4.000 raciones de alimentos de alto valor nutricional que serán donadas por la UNL a través de su Planta de Alimentos Nutritivos, junto con las empresas que apoyaron el evento, más un set de alimentos no perecederos donados por la empresa Cartocor S.A. Las organizaciones sociales beneficiadas fueron Solidarydar de Santa Fe, Casa Cuna Santa Fe, Cáritas Santa Fe y Cáritas San Justo. Cada institución recibirá 1.000 raciones.