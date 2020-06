Cinco proyectos de la UNL para aportar respuestas a la pandemia

Cinco grupos de investigación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) recibirán financiamiento para poner en marcha proyectos que buscan fortalecer las capacidades de actores del sistema científico tecnológico para aportar al fortalecimiento del sistema público en la atención de la pandemia del Covid-19 y minimizar el impacto en la provincia de Santa Fe y en el país. El monto total de los proyectos supera los 3.200.000 pesos.

Las ideas seleccionadas son parte de las 20 propuestas que se gestionaron desde el Cetri Litoral de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica en conjunto con las facultades de la UNL y se presentaron en la Convocatoria del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19. La misma pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología de Innovación de la Nación en conjunto con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Para su presentación, todas las propuestas fueron avaladas por el gobierno provincial. Cabe destacar que se presentaron más de 500 proyectos en todo el país.

“Queremos destacar especialmente que Santa Fe fue la segunda provincia en cantidad de fondos asignados y nuestra Universidad, la institución que más fondos recibió en Santa Fe. Esto nos posiciona muy bien a nivel provincial y nacional en cuanto a la convocatoria de proyectos”, comentó Christián Nemichenitzer, director del Cetri, que proporcionó el asesoramiento y el soporte técnico para la presentación de estos proyectos. Son proyectos de cuatro unidades académicas y de institutos de doble dependencia con el Conicet, y de distintas ramas del conocimiento. “Estamos poniendo a disposición de la provincia y los municipios las capacidades que tiene la UNL de resolver problemas puntuales. Estamos a la altura de las circunstancias”, agregó.

Los proyectos que se realizarán

A partir de la obtención de este financiamiento, estos cinco proyectos seleccionados fortalecerán sus capacidades para brindar servicios y asesorías a diferentes actores. Se trata de las propuestas:

Fortalecimiento del monitoreo epidemiológico local de COVID – 19 en personas asintomáticas para mejorar la red sanitaria de su abordaje, de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM). Se realizará un estudio epidemiológico que evaluará la tasa de personas que sufren la infección de manera asintomática. Busca, entre otros objetivos, fortalecer el sistema de información provincial obteniendo detalles del comportamiento clínico epidemiológico de la enfermedad para poder predecir e intervenir en el control del contagio. “Se llevará a cabo en diversos puntos de la ciudad de Santa Fe, en colaboración con el Cemafe y las dependencias del Sanatorio Diagnóstico, en personas que asistan a consultas por otros motivos y deseen participar voluntariamente de la pesquisa. A quienes participen, en forma anónima, se les realizará una entrevista que nos será de utilidad para recolectar datos epidemiológicos y se les extraerá una muestra de sangre para determinar la presencia de anticuerpos que son inducidas por el virus causal de COVID-19, es decir, si la persona está padeciendo o ya padeció la enfermedad”, explicó Miguel Vicco, responsable del proyecto. “Es una manera de conocer el comportamiento de la infección por SARS cov2 en nuestra ciudad y el impacto de las medidas tomadas por los gobiernos provincial y nacional, en comparación con lugares que no efectuaron políticas sanitarias similares”, agregó. El equipo está compuesto por nueve integrantes.

Desarrollo de métodos analíticos multivariados (NIR/PLS) para la determinación de principios activos en materia prima y productos semielaborados de especialidades medicinales vinculadas al COVID-19 del Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos; presentado en conjunto por el Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas-UNL, y el Grupo de Catálisis y Oleoquímica del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (UNL-Conicet). El equipo se propuso desarrollar métodos para el análisis de principios activos en materias primas y productos farmacéuticos semielaborados mediante espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR), que se presenta como una alternativa rápida, simple y económica con relación a otros métodos. Para ello diseñarán e implementarán una plataforma analítica con mediciones directas y herramientas de análisis de datos. Esto positilitará agilizar el proceso de control de calidad en fármacos producidos por el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe, permitiéndole aumentar la producción de especialidades medicinales, que son actualmente utilizadas para el tratamiento sintomático de la enfermedad provocada por el COVID-19, y de otras que se desarrollen para eventuales tratamientos específicos. María Julia Culzoni, coordinadora del equipo de trabajo comentó que “esperamos generar un proceso global más eficiente que el que se emplea actualmente, mediante el uso de técnicas alternativas a las de referencia, que permita disminuir costos asociados a los procesos de análisis cuantitativos aplicando técnicas no invasivas, con mínimo pretratamiento de muestra y que cumpla con los lineamientos de la química verde”. Asimismo agregó que además “esperamos realizar transferencia y capacitación, que, sumados al potente equipamiento con el que cuenta el LIF SE, posibilite el desarrollo de una plataforma analítica para el análisis y monitoreo del tren de producción de especialidades medicinales, que se pueda sostener en el tiempo, más allá de la actual pandemia”.

Geoportal del COVID-19 para la provincia de Santa Fe; presentado por el Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Según comentó Néstor Javier Gómez, coordinador de este grupo de investigadores, conformado por 10 personas, proponen, “el diseño e implementación de un mapa interactivo disponible en la web que sistematice información georreferenciada relacionada al Covid-19 y pueda constituirse en una herramienta que sirva para el monitoreo y la ayuda a la toma de decisiones ante esta pandemia y eventuales situaciones similares en el futuro a las autoridades sanitarias”. Partieron de identificar la necesidad de una integración de información espacial en un único dispositivo a través de la reunión de diversas variables relevantes y de la generación de mapeos web a nivel de las zonas de salud, los departamentos, distritos (municipios y comunas) de los casos acontecidos, los recuperados y fallecidos, infraestructura sanitaria, entre otras.

Desarrollo y diseño de un sistema para corte y armado de batas o camisolines de films de polietileno desechables y reciclables; presentado por la Facultad de Ingeniería Química. Este grupo de ocho investigadores de la cátedra de Higiene, Seguridad y Métodos de Trabajo del Departamento de Ingeniería en Gestión Industrial basó su propuesta en la demanda de una empresa que produce envases de polietileno, interesada en dar respuesta a las necesidades de indumentaria para la protección personal de trabajadores de la salud. El equipo de I+D+I desarrollará principalmente los prototipos de la línea de producción para pasar a la escala industrial de batas y camisolines. Estos productos son ofrecidos en otros países, principalmente en China, sin embargo al momento de la presentación del proyecto no se había tenido conocimiento de empresas locales que los fabriquen como así tampoco se tiene información de la existencia de equipos específicos para su producción. El desafío que se plantea es implementar el desarrollo en el corto plazo.

Desarrollo de la producción de ácido poliacrílico, presentado por la Facultad de Ingeniería Química. El equipo de trabajo, conformado por ocho integrantes, se propone desarrollar la ingeniería básica y el detalle del proceso de fabricación de ácido poliacrílico, un componente esencial para la fabricación de alcohol en gel y de otra gran cantidad de productos. Actualmente este componente se produce en China y desde esta pandemia se ha incrementado su demanda y también su costo. El equipo denominado Grupo de Valorización de Descartes Agroindustriales, que depende de la FIQ-UNL y el Conicet, pretende diseñar una planta con capacidad para producir una tonelada del ácido poliacrílico por día, de buena calidad y a precios razonables. Esto permitiría abastecer a gran parte de las empresas argentinas que fabrican alcohol en gel.

Articular esfuerzos para dar respuestas

El involucramiento de los distintos integrantes de la comunidad de la UNL en la búsqueda de aportar alternativas y soluciones para dar respuesta a la pandemia, no es más que asumir efectivamente el rol de una universidad pública comprometida con las necesidades de la región. La posibilidad de encarar proyectos complejos, donde participan distintos actores y con una alta calidad científica y tecnológica es resultado del proceso de fortalecimiento de la institución en la producción de conocimiento, en la inversión para mejorar la capacidad instalada y en los altos esfuerzos por desarrollar mecanismos de vinculación y transferencia de conocimiento que permitan que esas capacidades puedan ser puestas al servicio de la sociedad.

“En ocasiones hay dificultades para encontrar la conexión entre la oferta y la demanda de los requerimientos. Nosotros como investigadores producimos o generamos estudios, metodologías y conocimientos particulares sobre el territorio santafesino, y por eso pienso que esta oportunidad de convocatoria es muy provechosa para articular esfuerzos entre los centros que producen conocimiento y los organismos del Estado que tienen la conexión directa con el abordaje o aplicación de soluciones de las problemáticas que atraviesa la sociedad”, expresó Gómez.

Por su parte Culzoni agregó que “como investigadora me motiva el saber que nuestra profesión nos da la posibilidad de generar desarrollos que podrían ser beneficiosos para la sociedad. Por lo tanto, cuando se concreta la posibilidad, como este caso, es muy reconfortante y alienta a seguir trabajando en este sentido, para intentar aportar soluciones”.

“Toda problemática social incluyendo las propias de la salud son complejas, la pandemia lo ha visualizado a otros actores que no lograban visualizar eso. Ojalá esto marque un antes y después en la integración de las distintas vertientes de la ciencia para abordar las diferentes problemáticas”, concluyó Vicco.

Para mayor información sobre las acciones de vinculación y transferencia tecnológica en la UNL ingresar en www.unl.edu.ar/vinculacion