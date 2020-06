Cullen: internaron a un hombre de Ceres con coronavirus y es el primer caso crítico en el efector de Santa Fe

Un ceresino se transformó este domingo en el primer paciente en estado crítico por coronavirus de la ciudad de Santa Fe. El hombre está internado en el área de terapia intensiva del Hospital Cullen con respiración mecánica. Es el primer paciente que ocupa una cama crítica en un nosocomio de la capital provincial.



Luego de un primer test con resultados negativos, los síntomas coincidentes con covid-19 obligaron a los médicos a realizar una segunda prueba que resultó positivo y derivó en el traslado del paciente al hospital santafesino. El cuadro del adulto es crítico al padecer de "neumonía bilateral", lo que requiere de la asistencia de un respirador.

Según trascendió, el hombre se contagió en Ceres y lo trasladaron a la ciudad de Santa Fe. Es la primera vez desde que se decretó la cuarentena que se utiliza una cama para pacientes críticos en la ciudad.

El Cullen en el foco de atención

Este sábado, también en el Hospital Cullen, un médico y un agente de triaje quedaron aislados luego de atender a un joven con covid-19 de Santa Rosa de Calchines por un traumatismo.

Personal del efector atendió en horas de la siesta del viernes a un joven de 20 años por un traumatismo de tabique nasal a raíz de un accidente doméstico. El paciente que llegó de forma particular desde Santa Rosa de Calchines no presentaba síntomas compatibles con coronavirus. Fue derivado al área no covid porque nada hacía suponer que pudiera ser un infectado.

Se lo controló y recibió el alta médica para seguir el control del trauma de modo ambulatorio. Pero a últimas horas de la tarde, desde el Ministerio de Salud le confirmaron al doctor Juan Pablo Poletti, director médico del nosocomio, que se trataba del mismo joven que había sido informado como covid positivo en el último informe.

El hombre había sido hisopado hace seis días en La Plata en el marco del Plan Detectar y este viernes se conocieron los resultados positivos del examen. Junto al Ministerio de Salud el director del nosocomio decidió que tanto el médico como el otro agente del hospital que intervino en el caso se retiren en la guardia y realicen el aislamiento correspondiente en sus respectivos domicilios.

Cabe aclarar que ambos habían atendido al joven de Santa Rosa de Calchines con todos los protocolos sanitarios correspondientes en un área no-covid del Hospital Cullen. Además, el paciente no sabía que era portador de coronavirus. Ahora, él y las personas cercanas también se encuentran aislados.