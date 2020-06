San Guillermo: Teresa Filippi fue elegida como persona ilustre

Por aquellos tiempos, al enfermo se lo atendía en casa, y no importaba cuán lejos se encontraba, contaba con su bicicleta que hasta allá la llevaba.

No había horarios, ni estación del año, no había frío ni calor que se interpusiera, la prioridad era siempre su trabajo como enfermera.

Su retiro fue en 1996 con ya 60 años, pero su vocación se ha prolongado en el tiempo hasta el día de hoy. Hoy, con dos hijos y varios nietos, lleva ya 65 años de vocación y dedicación a la salud.

No hay Sanguillermino que no la reconozca por la calle, con su andar pausado en la siempre vigente bicicleta.