Por 48 horas, la educación se apaga en la provincia de Santa Fe

Mientras aguardan definiciones en materia de incrementos salariales que por el momento no aparecen de parte del gobierno de Santa Fe, los docentes de toda la provincia realizan entre este miércoles y jueves un "apagón educativo", por lo que durante 48 horas no realizarán ninguna actividad virtual o presencial.



Se trata de un contexto particular. Los docentes, como el resto de los empleados públicos de la provincia, lograron sostener el nivel de sus ingresos frente a la inflación gracias a la cláusula gatillo que se aplicó durante años. Sin embargo, la llegada del nuevo gobierno, la profundización de la crisis y la aparición del coronavirus, generaron un escenario totalmente diferente.

Fuente: AireDigital