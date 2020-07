Sonia Alesso endurece la posición con el Gobierno Provicial

A los compañeros y compañeras de AMSAFE sobre el cronograma de pagos y la Paritaria Provincial:

1. Hemos señalado desde el principio de la pandemia la unilateral suspensión de la paritaria docente.

2. Hemos estado reclamando a las autoridades de forma legal, gremial y con acciones como las desarrolladas en cada departamento y lo decidido APAGON VIRTUAL EDUCATIVO Y NO INICIO si no hay convocatoria a Paritaria salarial y resolución de los temas planteados en el pliego.

3. Ante el cronograma de pago planteamos el cese del crédito laboral y la exigencia de pago de salarios al 5 día hábil.

4. La lucha sindical básicamente tiene su maxima expresión en las movilizaciones y planes de lucha en la calle que por razones de la pandemia no podemos realizar en resguardo de nuestra salud y de las y los compañeros.

5. La demanda DEBE SER A NUESTRA PATRONAL , o sea el gobierno. Volver la demanda hacia el sindicato y no hacer el reclamo al gobierno de Perotti, que viene demostrado gran insensibilidad ante los problemas de la docencia santafesina ; es un error o una actitud malintencionada.

6. AMSAFE resistió momentos difíciles, en la dictadura, en los 90, en la crisis del 2001.

En todas esas etapas salió adelante con Unidad y lucha.

Las redes son un instrumento valioso pero no suplantan el colectivo organizado, ni las luchas del movimiento obrero.

Estamos haciendo todo lo que podemos hacer en este contexto; cambiar la realidad requiere luchar entre todxs para cambiar la realidad.