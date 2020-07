La historia de María Pérez, quien se recibió de Profesora de Nivel Inicial mediante la virtualidad

María tiene 24 años, es oriunda de Ambrosetti, actualmente vive en Huanqueros y estudiaba en la ciudad de San Cristóbal desde el año 2016.

Para poder cursar viajaba todos los días junto a otros compañeros en colectivo o haciendo dedo, según la situación o el horario de las clases. Como no tenía la posibilidad de estudiar en el mismo lugar donde vive, decidió comenzar esta carrera en el Nivel Superior de la escuela Nº 40. Viajando pasó frio, calor y tormentas pero eso no la detuvo para poder lograr lo que tanto anhelaba, ser docente del jardín de infantes.

Nos pareció que es una hermosa historia para compartir, porque además de poder recibirse en este momento de pandemia que todos atravesamos, María puso toda su voluntad y ganas para llegar a su meta, nada le impidió lograrlo. Nos contactamos con ella y amablemente nos contó su historia y su experiencia.

“Para ir a San Cristóbal hacíamos dedo o utilizábamos el colectivo, a veces se complicaba por el tema de los horarios que no coincidían el del cursado con el colectivo. La mayoría de las veces siempre coincidía con algún chico o chica de acá que estaban estudiando otras carreras. Mi carrera tendría que haber terminado el año pasado, pero, por temas personales se complicó el tema de las prácticas y se nos dio la posibilidad de recuperar el segundo período de práctica durante este año”.

Pero, el ciclo lectivo 2020 se vio interrumpido por la pandemia mundial del coronavirus, las clases se suspendieron y María sólo pudo hacer las prácticas durante dos semanas. Comenzó con las observaciones en la sala de 3 años de la escuela 40 hasta que se dictó la cuarentena obligatoria. Para ese entonces, a las alumnas ya les habían asignado un tema para trabajar con los niños, a la espera de que se retomen las clases, hecho que nunca sucedió.

“Se suponía que íbamos a regresar pronto, se nos pidió que comencemos nuestra planificación y teniendo en cuenta lo poco que habíamos conocido a la sala y a los docentes. La planificación con todos sus componentes requería de actividades para diez días, la preparamos, la corrigieron, pero, la relación con los docentes y niños no era la misma, ahora tenía que ser de manera virtual y se nos dio la posibilidad de integrarnos al grupo de whatsapp que utilizan las madres y las docentes”.

Como sucedió en todos lados, las clases continuaron de forma virtual, mediante mensajes o videollamadas. Tanto los alumnos como los docentes debieron amoldarse a esta situación, encontraron la manera de seguir comunicados y poder enviar material y actividades para que realicen en sus hogares con sus familias.

A las alumnas les aprobaron las planificaciones, les permitieron realizar las prácticas virtualmente, las integraron a los grupos de whatsapp del jardín para que no pierdan el año ni el trabajo que venían desarrollando.

“Fue como un baldazo de agua fría para todos en general, porque pasaron varios meses de que podíamos concluir con esa etapa, pero, por suerte se nos dio la posibilidad que esa planificación la adecuemos a una modalidad virtual y adaptarla para que podamos resolverla en tres actividades. Fue volver a empezar, ver la otra planificación y ver qué poder trabajar con el sentido del tacto. Me aprobaron los tres videos, fue una sensación increíble, de alivio y surgieron muchas emociones”.

Después de pensar y armar los videos, algo que no es fácil de hacer, María experimentó la virtualidad como alumna y docente a la vez, tuvo que adaptarse a las nuevas tecnologías y desde su casa en Huanqueros seguir conectada con lo que solicitaban sus profesoras y los directivos, quienes planificaron una reunión el día lunes 6 de julio mediante videoconferencia. Sin esperarlo y por sorpresa, María recibió la gran noticia de que se recibía de Profesora de Nivel Inicial.

“Fue una reunión con el equipo formador, las docentes y directoras del jardín y tres alumnas. Yo pensaba que era una reunión para hablar sobre las intervenciones, contar experiencias personales y que nos iban a dar devoluciones, jamás me imaginé que era el día de finalizar. Empecé a tomar conciencia cuando proyectaron videos con una recopilación de fotos nuestras, cuando terminó el video, una de las profesoras exclama ‘ya podemos decir que tenemos una recibida’ y era yo. Mi reacción fue de shock, no podía creerlo, me felicitaron, después hice una videollamada con mis compañeras y cuando salí de mi habitación estaban dos amigos esperándome porque una de ellas ya le había contado”, detalló María.

Siempre agradecida con todas las personas que se cruzó en el camino y valorando todo lo vivido, la flamante docente nos deja la enseñanza de que los sueños se pueden cumplir, frente a cualquier adversidad, cuando realmente se quiere.

“Sinceramente todavía no entiendo cómo pasó el tiempo y puedo llamarme Profesora de Nivel Inicial. Es un aprendizaje enorme porque se subestima lo que es el profesorado, aprendí que la docencia no es fácil, requiere de tiempo, estudio, material, dinero y de seguir perfeccionándose. Ahora estoy un poco nostálgica, quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, al equipo formador de la escuela 40, a todas esas personas que en algún momento me cruzaron haciendo dedo y me llevaron. También agradecerle a mi papá que hoy no lo tengo físicamente, pero siempre confió en mí y me impulsaba a seguir”.