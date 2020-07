"Si no hay discusión salarial, no hay vuelta a las clases presenciales"

Desde hace unas semanas, los docentes decidieron autoconvocarse para que el gobierno provincial escuche sus pedidos, bajo el lema “Es un derecho, no un privilegio”.

Entre los reclamos, los docentes solicitan que se retomen las discusiones paritarias, debido a que los sueldos están congelados desde el mes de diciembre de 2019 y no han recibido una propuesta de aumento salarial mayor al 10%. Además, sienten que el gobierno desprestigia el lugar y el valor del trabajo docente.

Para hablar acerca de este tema, El Departamental entrevistó al Profesor Fabio Bustamante y a la Delegada del gremio Amsafe Patricia Vallejos. Ambos coincidieron en que los docentes se encuentran muy angustiados por la situación, sin embargo continuaron trabajando durante la pandemia, cumpliendo con el envío de trabajos y comunicaciones con sus alumnos.

“Lo estamos viviendo con mucha angustia, el gobierno cerró las paritarias, no escucha los reclamos y no está dando respuestas en cuanto a lo salarial, tampoco encontró la forma de dar respuestas a otros reclamos, porque en secundaria tenemos las titularizaciones que quedaron estancadas. Ya van cuatro meses que estamos en cuarentena y todavía no ha resuelto cosas muy básicas, por ejemplo, hace un par de días anuncio que van a vacunar a los docentes que están al frente de la escuela, al personal no docente y hace cuatro meses que está la gente trabajando ahí”, detalló Fabio, quien trabaja en escuelas de nivel primario y secundario de San Cristóbal y Moises Ville.

Según explicaron, ni el gobernador o la ministra de educación respondieron ante los pedidos y esto genera disconformidad y malestar. A pesar de esto, los docentes continúan desarrollando las clases virtuales, dedicando muchas horas, haciéndose cargo del sistema de conectividad y, en algunos casos, debieron renovar sus computadoras o celulares para poder brindar una mejor calidad de atención a los alumnos.

“Todo el tiempo estamos haciendo trabajos, corrigiendo, trabajamos muchas más horas que antes, no estamos pidiendo que nos regalen un teléfono, pero, que nos actualicen el sueldo para poder pagarlo. Incluso estamos dando respuestas a los chicos que no tienen conectividad, llevando trabajos a las casas de los chicos, imprimiendo y usando todos nuestros recursos en para poder garantizar el derecho a la educación. Hay muchas otras cosas que tienen que ver en cuanto a la vida de los docentes, en este momento están debatiendo una ley sobre el seguro, los riesgos de trabajo y eso perjudica a los trabajadores y estamos haciendo reclamos para que en diputados no avance, pero, el gobierno está enfrentándose con los docentes”, explicó el profesor.

Por estos motivos, los ánimos no son buenos y los docentes sienten que el gobierno está subestimándolos. A pesar de eso, los docentes tienen ganas de resolver este asunto para volver a la escuela, trabajar y reencontrarse con los alumnos.

Desde el lado de Amsafe, la delegada describió que la situación es compleja, que los docentes vienen sosteniendo esta crisis y atravesando la cuarentena como pueden, garantizando los derechos desde lo pedagógico a todos los alumnos y desde la entrega de los alimentos a las familias en situación de vulnerabilidad.

“Necesitamos la discusión salarial de manera urgente, lo venimos reclamando desde marzo cuando el gobierno de manera unilateral interrumpió las paritarias. Se acentúa la problemática en aquellos docentes que son reemplazantes, los reemplazos son menores e impactan en un gran porcentaje de docentes que todavía no tiene estabilidad laboral. El gobierno tiene un mecanismo de acción que no favorece a los trabajadores, por ejemplo, con el cronograma de pagos, este mes cobramos muy atrasado, ya estaban vencidos los alquileres, impuestos y servicios. Esto genera un malestar bastante importante y una incertidumbre muy grande de saber qué es lo que va a pasar de aquí en adelante”, fueron las declaraciones de Patricia.

Sin una fecha confirmada para el regreso de las clases presenciales, los docentes están dispuestos a sentarse, dialogar y llegar a un acuerdo para que se desarrollen de la mejor manera posible.

En el caso de que el gobierno no quiera resolver la situación, desde el gremio aseguraron que los docentes no volverán a las aulas.

“Lo principal es la discusión en paritarias, entendemos que es el lugar donde se debe discutir absolutamente todo, desde cómo va a ser la vuelta a clases, los protocolos en cada lugar y en cada modalidad y lo salarial. Estamos dispuestos los docentes, como sindicato y colectivo de trabajadores, a defender nuestros derechos como lo hicimos siempre. Este gobierno tiene la modalidad de anunciar las medidas y decisiones a través de los medios de comunicación, nos enteramos que en agosto tienen pensado retomar las clases, nosotros también tenemos una posición clara y firme: si no hay discusión salarial no hay vuelta a las clases presenciales. Le pedimos a la sociedad que nos siga acompañando en este momento difícil para todos”, expresó la delegada Patricia Vallejos.