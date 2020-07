El Senado pide la reapertura de jardines según cada localidad

En otro proyecto, el radicalismo pretende bajarles la presión impositiva y, en el suyo, Marcelo Lewandovski (PJ-Rosario) plantea lo mismo. Además, a tres comisiones pasó un proyecto de ley con media sanción de Diputados que pide un bono para los docentes reemplazantes.

La Cámara de Senadores propuso al Poder Ejecutivo Provincial que sean las autoridades de cada pueblo o ciudad de la provincia quienes definan el regreso a la actividad de los jardines maternales.

Por unanimidad y sobre tablas se aprobó un proyecto de comunicación del radical Germán Giacomino (UCR-Constitución) que expone el problema económico que sufren estas instituciones educativas al no poder desarrollar sus actividades debido a la pandemia y la cuarentena.

El texto le solicita al Poder Ejecutivo Provincial que estudie la posibilidad de que sea una facultad de las autoridades municipales y comunales la chance de que vuelvan a abrirse los jardines.

La iniciativa parte de la idea de que las situaciones de cada jurisdicción son diferentes respecto de los riesgos de contagio y advierte que mientras otras actividades -con los protocolos y cuidados del caso- se han recuperado no ha ocurrido lo mismo con las guarderías.

Indica que además de afectar al sector que era conocido como de guarderías, las familias que también vuelven a la actividad no tienen ese servicio educativo y de cuidados a sus hijos.

Alivio fiscal

Por otra parte, ingresó al Senado un proyecto de ley del senador Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo) que tiene también la firma de todos los demás representantes radicales que “exime del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos a los Jardines Privados por el lapso de 6 meses”, con el fin de apoyarlos con una medida de alivio fiscal.

El texto fue defendido en el recinto por el jefe del interbloque radical, Felipe Michlig (San Cristóbal), quien argumentó que como con otras actividades son los presidentes comunales y los intendentes municipales, así como sus cuerpos deliberativos, los que están en mejores condiciones de evaluar si es posible su reapertura.

Para la oposición en el Senado es vital que la provincia les otorgue un perdón sobre Ingresos Brutos a los jardines que han perdido la mayor parte de sus recursos habituales.

“En este contexto de emergencia sanitaria es una de las actividades más golpeada y que menos atención estatal ha tenido” dijo el senador Diana y mencionó que el beneficio tributario propuesto “se basa en la necesidad de revisar la situación actual de los jardines, ya que brindan un servicio que cubre una necesidad de gran relevancia en el proceso formativo de los niños y niñas, y nunca se ha generado una estrategia de acompañamiento adecuado desde el Estado, situación que en el contexto de la emergencia sanitaria se ve agravado”.

Por otra parte, desde el oficialismo y por ahora solo con su firma, el senador justicialista por Rosario Marcelo Lewandovski planteó el mismo objetivo, con “la modificación del artículo 212 del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe”.

El ex periodista dijo que “este cambio resulta necesario para incorporar al régimen de establecimientos educativos privados a los jardines maternales e infantiles. De esta forma podrían contar con las mismas exenciones que otras instituciones”, indicó tras hablar de las “drásticas reducciones en los ingresos que, en muchos casos, los han obligado al cierre”.

Bono a reemplazantes

El proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que plantea darles a los docentes reemplazantes un bono de 10.000 pesos pasó a tres comisiones del Senado: de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Presupuesto y Hacienda; y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

La iniciativa de Juan Cruz Cándido (UCR) parte de reconocer que con el cierre de las escuelas por la cuarentena no se han producido reemplazos en las instituciones educativas de la provincia, por lo que aquellos docentes que no han logrado ser titulares y viven de hacer reemplazos hoy no tienen ningún ingreso.

Encima, al figurar en las bases de datos del Ministerio de Educación, para poder hacer reemplazos, el sistema de seguridad social los toma como trabajadores con un ingreso, por lo que tampoco les ha otorgado ninguna ayuda.

La situación afecta a no menos de 13.500 docentes, según los registros existentes en el ministerio de Educación a marzo de 2020 sobre docentes anotados para hacer reemplazos.

Noticia de: El Litoral