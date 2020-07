Rafaela: Renunció la delegada de Educación que participó de una fiesta clandestina

El presidente Alberto Fernández habló días atrás de la "responsabilidad" social en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Pero no todos asumen ese compromiso. El lunes se clausuró en Rafaela un bar-restaurante en el que se organizó una "fiesta clandestina" por el Día del Amigo y de la que formó parte la Directora de la Regional III del Ministerio de Educación de la provincia, Romina Indelman, quien renunció luego de este evento.

Rafaela lleva 90 días sin casos de coronavirus y la fiesta que se realizó en un tradicional bar-restaurante de la ciudad provocó el enojo de la ciudadanía. En el establecimiento se incumplió con el distanciamiento social, con un número de personas que excedió el doble de lo permitido, y no se respetó el uso del barbijo.

En uno de los video de la fiesta que se viralizó a través de las redes sociales aparece bailando la Directora de la Regional III de Educación, Romina Indelman, rodeada por otras mujeres, ninguna con barbijo. Según trascendió,varias de las participantes eran docentes. Se estima que el número de personas presentes en el bar era de alrededor de 300.

"Las características del festejo eran las de una fiesta clandestina, ya que había música y personas bailando", explicó Rubén Pavetti, juez de Faltas de la 3ª Nominación.

Los motivos de la clausura fueron la no habilitación de las puertas de emergencia y el cierre con llave de las puertas de ingreso.

Pavetti indicó que el local excedió la cantidad de personas autorizadas. "Los negocios pueden tener hasta el 50 por ciento de su capacidad, pero estaba ocupado por más del 100 por ciento", dijo.

También destacó la negativa de los propietarios para permitir el control ya que, en un primer momento, "se le impidió la entrada a los inspectores de Protección Vial y Comunitaria que debieron esperar 30 minutos afuera hasta que los dejaron ingresar".

Pavetti explicó a Radio Rafaela que, a partir de lo que le manifestaron los inspectores municipales, sugirió "la clausura preventiva teniendo en cuenta la irresponsabilidad de los propietarios y de quienes concurrieron".

"Hay otros dos lugares que fueron obligados al cierre porque también estaban excedidos (en la cantidad de gente), pero en esos casos no había una fiesta. En el caso del bar era una fiesta donde no se respetaba el distanciamiento y no tenían barbijo ninguno de los concurrentes", agregó.

Pavetti manifestó que pedirá a los propietarios del local el listado de todos los que participaron en la fiesta para entregarlo al subsecretario de Salud de la Municipalidad, Martín Racca para que, en el caso de haber una persona sospechosa de coronavirus, se conozcan los contactos estrechos para determinar el mapa epidemiológico. Además analiza realizar la denuncia en la Justicia ordinaria.

Precisamente el subsecretario de Salud dijo que desde el Municipio "se asistió financieramente (a los locales gastronómicos), se educó en el manejo del protocolo, se los escuchó cuando hubo reclamos, pero la verdad es que desde la esfera médica nos sentimos defraudados con lo que pasó".

"Es una situación de extrema gravedad y vamos a necesitar que quienes asistieron a esa reunión mantengan el alerta. Si llega a haber algún síntoma compatible con Covid-19, debe ser aislado inmediatamente y comunicado a las autoridades sanitarias", dijo.

Fuente: UNO