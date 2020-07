Acción solidaria: un grupo de vecinos colaboró para que una hija visite a su padre enfermo

El ceresino Lindor Troncoso, es padre de 10 hijos, tuvo un cuadro de apendicitis, llego trasladado a Santa Fe y lo dejaron internado en el Sanatorio Diagnóstico. La salud y las posibilidades de curarse rápidamente se complicaron. Lo operaron de una hernia y del problema de la apendicitis con el que llegó. Troncoso se encuentra en coma farmacológico. Los hijos y sus familiares estiman que saldrá adelante. Para ello, en estos días le practicarán una traqueotomía. Es un paciente con riesgo de vida, su corazón no responde como debería y además le hacen diálisis y sufrió un derrame cerebral. La necesidad de los familiares de poder verlo se incrementó con las noticias poco alentadoras por parte del equipo médico.

Lucas Colombero, de Ceres, es la cara visible de un grupo de gente que se solidarizó y busco los medios para que, Gladys pueda viajar y visitar a su padre hasta la capital de la provincia.

“Me enteré por medio de un grupo de whatasapp, fuimos varios los que trabajamos hay muchos que no quieren ser nombrados. Fue mucha la gente que se comprometió en esta acción solidaria. Hubo quienes la llevaron hasta Arrufó, desde ahí vino gente de San Cristóbal que la llevaron hasta Santa Fe. Estamos muy agradecidos con la gente de Ceres y San Cristóbal” comentó Colombero.

Como casi todo lo que sucede en plena pandemia, la logística se realizó en forma virtual. “La campaña fue virtual, sabíamos que necesitaba llegar, y finalmente pudimos coordinar que alguien pueda llevar a Gladys a Santa Fe y se reencuentre con su padre” detalló Lucas Colombero.

Milena Socin reside en San Cristóbal y se sumó a la acción solidaria llevándola desde Arrufó a Santa Fe. “Yo no la conocía Gladys y tampoco a su familia, solo vi en las redes sociales, tenía programado este viaje para hoy, entonces me contacté con los organizadores para decirle que la podía traer y después para facilitar el tema me ofrecí a buscarla en Arrufo. La pasé a buscar y llegamos cerca del mediodía a Santa Fe. Creo que cualquiera lo hubiese hecho, particularmente a lo largo de mi tratamiento tuve un montón de personas que siempre me ayudaron en distintos sentidos, siempre que puedo ayudar lo hago” comentó.

Sin lugar a dudas que aunar esfuerzos arroja sus frutos, sobretodo en momentos tan complicados para todos. Destacamos el compromiso de vecinos de las ciudades vinculadas, juntos lograron que Gladys pueda ver a su padre.