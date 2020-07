Docentes autoconvocados de la Provincia de Santa Fe

¿Quiénes somos?



Docentes [email protected] es un grupo que reúne a los Educadores de la Provincia de

Santa Fe, iniciándose con docentes de los departamentos: San Martín, San Lorenzo, San

Cristóbal, Las Colonias y La Capital. Nos encontramos sin buscarnos, de manera

espontánea y compartiendo algunos motivos.



¿Qué nos preocupa?



Varios son los hechos que provocan malestar y dolor en el cuerpo docente y que

demuestran el poco valor que se le está dando a los profesionales de la educación en

nuestra provincia.

En lo que va del presente año no hemos tenido una actualización salarial, siendo una de

las únicas provincias en esta situación. La paritaria comenzó con un ofrecimiento muy por

debajo de lo correspondiente en relación al índice inflacionario, más allá de las

declaraciones de la máxima autoridad de Ministerio de Educación que sugirió en los medios

que los sueldos docentes eran los mejores de la región, por lo tanto más no nos

merecíamos, y luego haber quitado la cláusula gatillo que garantizaba automáticamente la

recomposición laboral.

La negociación se dilató casi caprichosamente y terminó por clausurarse de manera

unilateral por parte del Gobierno Provincial que así lo decidió sin consulta alguna.

Quizás no sea necesario aclarar, o tal vez sí, que la actualización salarial debería haber

estado resuelta, en paritaria, antes del inicio de clases (marzo de 2020)

A semanas de comenzar el ciclo lectivo se declara el aislamiento obligatorio por la

Pandemia y se nos solicita a todo el cuerpo docente continuar trabajando bajo la modalidad

de clases virtuales. En tal contexto inédito, sin directivas, sin previo relevamiento de las

realidades de nuestros entornos educativos, sin capacitación o lineamientos que

acompañen nuestra labor, hicimos, como pudimos, lo imposible por equilibrar tiempos y

espacios, responsabilidades familiares, salud mental frente a un escenario de pánico

permanente.

Profesores, maestros, preceptores, administrativos fuimos los únicos que garantizamos la

continuidad de la escolaridad y con ello el derecho a la educación, frente a un estado

provincial absolutamente ausente.

Durante este tiempo, el gobierno provincial decretó normativas boicoteando nuestra

formación y ética profesional. A favor de los datos estadísticos y en contra de las

trayectorias reales de nuestros alumnos, definió, nuevamente unilateralmente, sobre mesas

de exámenes para el nivel secundario sin consultar a los trabajadores de la educación.

Éstas daban la posibilidad a alumnos que habían repetido de acreditar materias y pasar de

año en medio del ciclo lectivo cuando este tipo de instancias ya se habían ofrecido y el año

administrativo 2019 estaba cerrado.

Para nosotros, los directivos y docentes, ello significó una exigencia mayor de trabajo y una

burla a la calidad educativa, siendo la única definición política tomada hasta el momento en

materia educativa que nada tenía que ver con la situación de pandemia.

En algunos lugares de nuestro territorio, las escuelas rurales no pudieron comenzar las

clases debido a que el gobierno provincial no garantizó el transporte de docentes y tampoco

ofreció un comunicado sobre dicha situación que resuelva de alguna manera el problema.

Además, el material acercado a las escuelas para garantizar continuidad a los alumnos que

no contaban con medios tecnológicos para la virtualización de su educación, llegaron alrededor del día 70 de este tiempo de aislamiento y con la orden de que durante las dos semanas previas al receso se utilicen en exclusividad, perjudicando la secuenciación de contenidos que ya, ante la falta de acción, los docentes habían planteado de antemano.

Lacontinuidad pedagógica tampoco es prioridad para este gobierno.

Hubo meses que no se consideró la antigüedad laboral. Otros en los que no se informó a

tiempo el cronograma de pago. Otros en los que se abonó erróneamente. Otros en lo que

nada les importó. Y así, la situación más alarmante llegó en julio, cuando se nos comunicó

tardíamente que nuestros salarios se abonarían después del 10 y hasta el 17 del corriente,

lejos de toda normativa laboral y vulnerando aún más nuestros derechos como trabajadores. Una vez más, no les importó. Somos sostén de familias y sostén de los servicios para

garantizar la comunicación con nuestros alumnos y así, continuar educándolos.

Meses sin autoridades ministeriales, escuelas a la deriva, sin intervenciones ante robos,

saqueos y carencias estructurales, directivos y docentes a cargo de garantizar la distribución de “bolsones de la pobreza” que cambiaron nutrientes por denigración, normativas

vacías, comunicados sin sentidos, trabajos que no nos correspondían, una jornada institucional que fue una burla a nuestra labor, burocracia de estado y teléfonos que ya no se

responden. . . Preguntas sin respuestas. . . Dolor en la Docencia.

En cuanto al gremio que nos representa observamos que desde hace muchos meses su

accionar es más bien pasivo y obsecuente, los tiempos de negociación resultan tardíos, y

no se ha generado desde allí más que comunicaciones que no dan respuestas a las

necesidades concretas de los docentes. Discursos vacíos y conciliadores, justificando lo

injustificable y entreteniéndonos con “supuestos planteos” cuya certeza no tenemos.

¿Qué nos proponemos?

En este escenario nos proponemos:

- Luchar por los derechos de los profesionales de la educación

- Movilizarnos como bases de un gremio para que éste represente nuestros

derechos en negociaciones paritarias y no los de nuestro empleador.

- Propiciar instancias de perfeccionamiento

- Visibilizar y resistir acciones de desprotección y vulneración de los derechos.

- Construir un espacio de participación / discusión democrática, desde las

bases.

- Exigir precisión y claridad en cuanto a las condiciones dignas e integrales de

trabajo.

Firmantes:



Docentes Autoconvocados de los departamentos:



-San Cristóbal

-San Martín

-San Lorenzo

-La Capital

-Las Colonias