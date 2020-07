Docentes autoconvocados: “No es un privilegio cobrar el sueldo”

La lucha continúa y este lunes por la mañana, docentes activos y pasivos se concentraron frente a las oficinas del correo y se trasladaron hasta la sede gremial AMSAFE, en donde entregaron un documento confeccionado conjuntamente con docentes de otros departamentos de la provincia de Santa Fe.

La delegada gremial de San Cristóbal, Patricia Vallejos, los recibió, los escuchó y se reunió solamente con algunos de ellos (respetando los protocolos por la pandemia), mientras los demás esperaban sobre calle Pringles en forma pacífica. Además, manifestó que elevará el documento a la capital provincial.

Al finalizar la reunión, El Departamental dialogó con el Profesor Maximiliano Rodríguez, quien participó de la misma y detalló cuáles son los pedidos que necesitan respuestas, explicó de qué se tratan las propuestas de acciones que creen que el gremio debe llevar adelante y el pedido de que Sonia Alesso, la Secretaria General de CTERA, se exprese ante los medios para hacer valer todos los reclamos.

“Concretamente lo que reclamamos son las formas y los tiempos que el gremio está llevando adelante la defensa de nuestros derechos. Lo sentimos que son tibios, empezamos el 2 de enero con el corrimiento del pago de nuestro salario a más allá del 15 de ese mes, muchos docentes tuvieron que sacar crédito o pedir ayuda familiares para poder costear alquileres y servicios, cuando es nuestro derecho, no es un privilegio cobrar el sueldo. Lo hemos demostrado en estos meses de pandemia, sosteniendo la acción educativa y pedagógica a través de poner nuestros propios recursos, de mejorar nuestra conectividad, de imprimir cuadernillos para aquellos alumnos que no tenían conectividad, garantizando la labor docente”.

Los docentes sostienen que el gobierno provincial no protege los derechos de los trabajadores de la educación y que el gremio Amsafe no está realizando las acciones necesarias para solucionar los reclamos.

“Una de las cosas que proponemos al gremio son las formas, hoy no podemos salir a la calles a hacer una protesta, pero, solicitamos que la delegada Sonia Alesso salga a los medios y que de manera enfática pueda decir que no están siendo respetados y están siendo vulnerados nuestros derechos por este gobierno. Necesitamos esa voz para que todos se enteren, docentes y familias, porque si las familias llegan a escuchar que no van a comenzar las clases por los paros va a estallar a nivel social, entonces el papá, la mamá o la persona que está conteniendo a ese alumno con las actividades escolares va a volcarse en contra de los docentes”, indicó el profesor.

El reclamo es claro, los docentes necesitan que el gobierno garantice sus derechos, el salario que corresponde y las condiciones en las cuáles regresarán a las aulas, protegiendo tanto a ellos como al personal y al alumnado.

“Queremos volver y tratar de tener ese contacto con nuestros alumnos, pero también debemos luchar por nuestros derechos. De ese sueldo que estamos peleando sale el internet que pagamos y mejoramos la calidad para comunicarnos con los alumnos, salen los materiales didácticos para darle a nuestros alumnos y si nosotros no ponemos énfasis en esto, parece que todo está bien cuando no está bien. Eso es lo que queremos que Sonia Alesso salga a decir para que toda la gente y todos los santafesinos sepan que acá hay una lucha y que no estamos siendo escuchados”, expresó Maximiliano.