Se ejecutan varias obras en Capivara

El presidente comunal, Cristian Suanes, dialogó con este medio y detalló los trabajos que se están llevando en cabo en el ingreso a la localidad y el recambio de las luminarias en todo el pueblo.

Con respecto a la entrada principal a Capivara, la idea es que la circulación sea doble mano, para eso ya están instaladas las nuevas columnas de luz y resta construir sólo un cordón cuneta. Por el momento, la calle de ingreso será de ripio hasta que se pueda asfaltar más adelante.

“Vamos a hacer un arco con la altura a medida, para que no circulen los camiones y aguante más el ripio, pero, con el tiempo si Dios quiere está en los planes asfaltar”, indicó Suanes.

Además, el presidente comunal contó que desea colocar una ermita de la Virgen de Itatí en ese ingreso y que dicho proyecto estará terminado muy pronto. Vale recordar, que el santuario de la Virgen de Itatí ubicado sobre la Ruta Provincial 2 pertenece al distrito de Capivara.

“Fuimos a Itatí de Corrientes a pasear, compramos una virgen y se nos dio la idea de hacerle un santuario al lado del cartel donde dice Capivara. También, hay muchos proyectos para hacerle al santuario que es de este distrito, para renovar, pero por la pandemia se atrasó todo”.

Otro de los proyectos que lleva adelante la comuna, tiene que ver con el recambio de luminarias, ya que días atrás recibieron nuevas luminarias led, por intermedio de un aporte del senador departamental.

“Nos cayó justo porque queríamos terminar ese proyecto, así que con las luces led aprovechamos el momento para terminarlo enseguida. Siempre es lindo algo distinto, teníamos las luces viejas y con éstas cambia mucho la iluminación. La gente está muy contenta, hay ocho que cambiamos, dieron muy buen resultado y con las que encargamos vamos a renovar casi todas”, dijo Suanes.

Por último, en la entrevista el presidente comunal fue consultado sobre la pandemia que afecta a todo el país y explicó que tomaron todos los recaudos necesarios y obligatorios para proporcionarles seguridad a los habitantes, quienes fueron muy conscientes y cuidadosos del momento que se está atravesando.

“Se repartió mercadería, barbijos, alcohol en gel, lavandina, todo lo necesario para la pandemia para no infectarse. Cada cual se cuida, pero las entradas tenemos una sola habilitada y vamos a seguir así por el momento, porque tratamos de evitar la entrada de camiones, viajantes y gente de afuera, así que esperando si Dios quiere que pase esto. Económicamente, no nos afectó tanto, el campo no se paró y todos los contribuyentes que tenemos son del campo, así que medianamente la venimos tironeando”.