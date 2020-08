Sin luchas no hay conquistas

El Sindicato de Camioneros firmó esta semana un 30 % de aumento y un bono de fin de año. Ayer el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Buenos Aires (SPIQYP), acordó con los representantes de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP) un incremento salarial total del 28 %, más la institucionalización del pago del bono de fin de año, que llegará a los 21.700 pesos.

La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) selló con la Cámara de Industria del Petróleo (CIP) el pago de un bono de 28.000 pesos a pagar en dos cuotas.

La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la Argentina, cerró un acuerdo con las empresas en Mercados Frutihortícolas y las empresas propietarias de depósitos un 5% con los salarios de agosto y un 5% adicional con los salarios de septiembre.

UOM: las conquistas son a través de la lucha

El Frente Identidad Metalúrgica de La Matanza, emitió un documento dirigido a los afiliados al sindicato, con repercusiones en la interna nacional de la organización. «Hemos ingresado en el mes de agosto de 2020, y todavía seguimos con los sueldos acordados en la paritaria 2019. Si apelamos a la buena voluntad de los «Señores Empresarios», ¡jamás vamos a tener un aumento de sueldo! ya que ellos sólo piensan en acumular ganancias o, en el peor de los casos, compartir sus pérdidas con nosotros y ahora con el Estado Nacional (ATP)», destaca el documento y agrega: «la historia nos ha enseñado que toda conquista ha sido a través de la lucha, y que, si bien vivimos tiempos extraordinarios por la maldita pandemia, no estamos dispuestos a esperar sentados a que se dignen a reconocer la actualización de nuestros salarios». Los metalúrgicos sostienen que «todos los alimentos han subido los precios sin justificación alguna, ya que no hubo aumento de combustibles ni de servicios y mucho menos de salarios, con lo cual, la canasta familiar está cada vez más lejana e inalcanzable». Los dirigentes propusieron: «Si la ‘sordera’ en los empresarios persiste, apenas se levante la cuarentena debemos comenzar un plan de lucha. El no poder reunirnos no debe ser un impedimento para organizarnos y discutir con los cuerpos de delegados, cuáles son las acciones a llevar a cabo para lograr un aumento de salarios». «Hace falta organizar la lucha en conjunto, de manera colectiva con cada compañero hasta lograr los objetivos».

La paritaria de la actividad venció en abril de este año. Desde entonces el gremio no logró cerrar el aumento de haberes. Antonio Caló sigue pidiendo un bono que sirva como puente para el entendimiento definitivo.

PROpuesta de rebaja

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, presentó un proyecto de ley, con el apoyo del Pro y la UCR para bajar el sueldo y las jubilaciones del sector público hasta 20% y crear un Fondo de Asistencia para la emergencia sanitaria. Rodolfo Aguiar, de ATE, rechazó la propuesta y señaló: «Si el senador está tan preocupado por los efectos de la pandemia y los fondos necesarios para hacerle frente, alcanza con que vote el impuesto a las grandes fortunas y apoye más medidas económicas destinadas a contener a los sectores sociales más vulnerables»,

Paros, movilizaciones, contagios y muertes

Los docentes y estatales de Chubut pararon y marcharon en todas las localidades de la provincia en rechazo al pago escalonado de salarios y el atraso salarial. Los docentes van por la tercera semana consecutiva de paro.

Los gremios agrupados en la Federación Sindical de Trabajadores Municipales (Festram) de Santa Fe, realizaron medidas de fuerza en demanda de «una actualización salarial».

En Santa Cruz la operadora petrolera China Sinopec, solicitó permiso para despedir 400 empleados y los gremios petroleros realizaron una huelga. Se sumaron los operarios y los jerárquicos. Realizaron una caravana por las calles de Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras y de manera solidaria Río Gallegos, en defensa de los puestos de trabajo.

En Chaco, los docentes pararon por 5 días para solicitarle al Gobernador las paritarias.

En Salta, la empresa Electrificadora del Valle (EDVSA), contratada por la Minera Mansfield, de capitales canadienses y peruanos, abandonó el yacimiento de la mina de oro Lindero y dejó a 250 trabajadores en la calle, sin despedirlos. La empresa propietaria contrató a otros mineros. Al no tener respuestas del Estado provincial ni del nacional. Los trabajadores decidieron hacer un acampe que lleva 50 días. EDVSA dejó de pagar salarios, no cobran el ATP y no pueden cobrar el IFE.

El Sindicato Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (Soeail), en Jujuy, paralizó las actividades por 24 horas en protesta por la muerte de cuatro trabajadores y tres familiares por coronavirus. El paro se realiza sin asistencia al trabajo y enmarcado en la denuncia del gremio acerca de que el complejo agroindustrial «se ha convertido en un foco de infección» de coronavirus con 128 casos positivos.

El sindicato del sector, Atilra, denunció la muerte de un trabajador de Lácteos Vidal tras haberse contagiado de Covid-19. Acusaron a la firma de haberlo obligado a trabajar sin protocolos y de haberlo amenazado con armas de fuego. «Lácteos Vidal S.A. forma parte de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), un grupo de poderoso empresarios que más resisten a los protocolos básicos de seguridad e higiene y a los de Covid-19. Hoy la empresa involucrada cuenta con más de una docena de trabajadores infectados», denunció Atilra.

La cadena de supermercados Carrefour comunicó el miércoles que tuvo 19 trabajadores contagiados de Covid-19. Es la cifra más alta de contagios en 24 horas que la suma de 9 provincias ese mismo día.