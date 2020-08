Arrufó celebra sus 130 años de vida

Un aniversario muy importante es el que celebrará la comunidad de Arrufó este 15 de agosto, una conmemoración especial porque se da en el medio de la pandemia, por eso, los festejos debieron modificarse para adecuarse a las medidas permitidas.

Si bien a comienzos del 2020, la comisión comunal planificó las actividades por los 130 años, por la cuarentena se realizarán sólo algunas de las propuestas y una de las principales ideas es la convocatoria a todos los arrufeños que se encuentran en distintos puntos del país y del mundo, a participar virtualmente del aniversario.

Este medio dialogó telefónicamente con el Presidente Comunal Cristian Piumatti y con el Secretario de Cultura José Femenias, quienes contaron todo lo que están preparando.

En primer lugar, se realizó una convocatoria a todos los arrufeños, tanto a los que viven en la localidad como a los que están en otras, para que envíen un video por whatsapp saludando a toda la comunidad por los 130 años. Después, se hará una recopilación con todos los mensajes en video y escritos que se subirán a las redes sociales y a la página de la comuna.

Desde la Secretaria de Cultura de la comuna pensaron en varias opciones para desarrollar por las distintas redes sociales y la página de la comuna se transformó en el motor para unir a todos los arrufeños y en los próximos días se publicarán los saludos para compartirlos con toda la gente que ingrese a la página. Además, la comuna subirá un video institucional, reflejando la historia del pueblo y la actualidad con todas las cosas que se vienen haciendo, desde la parte comunal como también de la parte privada y de otras instituciones que trabajan para el bien común.

“La situación es muy especial por este tema de que el mundo está sufriendo esta pandemia y no nos permite desarrollar los festejos como lo habíamos planificado. Teníamos pensado hacer una gran fiesta, en donde convocábamos a todos los arrufeños que tienen tanto cariño por nuestro querido pueblo, no se pudo hacer y buscamos nuevas alternativas para ir creando un ámbito festivo y que la fecha no pase desapercibida”, explicó José.

Otras de las propuestas es el lanzamiento de un concurso fotográfico de postales de Arrufó y cualquier persona ya puede participar. El cierre de la presentación se realizará el sábado 15 de agosto, el domingo 17 se publicarán y el público podrá apreciarlas y votar la foto que más le guste hasta el día 24, la foto que reciba más votos será la elegida como la postal de estos 130 años.

Por estas fiestas patronales, se ofrecerá una misa en la Parroquia Asunción de María Santísima, respetando todos los protocolos sanitarios, para que las personas puedan acercarse.

También, en estos momentos, jóvenes de la localidad están pintando un hermoso y significativo mural en el ferrocarril, precisamente en el tanque de riego. Y se homenajeará a la bandera del pueblo que cumple 10 años desde su creación.

Además de los 130 años de Arrufó, el 15 de agosto se celebrarán los 20 años de la Biblioteca Popular Miguel Ángel Sosa y conjuntamente con la comuna desarrollarán diferentes actividades culturales durante este fin de semana.

“Anualmente la biblioteca hace un concurso fotográfico y va a permitir el ingreso de la gente, pero con distanciamiento social, lo hace en su sede y va a durar durante varios días, hay premiación y exposición de fotos”, indicó el Secretario de Cultura.

Un poco de historia…

Arrufó inicia su vida en el año 1890, cuando llega la línea férrea que se extendió desde Sunchales hacia el norte del país. El arribo del Ferrocarril Mitre da inicio en esas tierras a la colonización posterior a principios del siglo XX y en 1904 se logra la conformación de la primera comisión comunal, a partir de ahí se realiza la fundación real a nivel institucional. En 1890 cuando llega el ferrocarril, la empresa inglesa crea su estación en las tierras del señor Javier Arrufó y es cuando nace la localidad. Don Javier era propietario de tierras en toda la zona, tenía los derechos y escrituras sobre esas tierras, aunque ya estaban cedidas a diferentes personas que las habían adquirido, porque todavía no se había saldado las cuentas de la venta. Por eso, la localidad pasó a llamarse “Arrufó”.

Con motivo de este importante y sentido aniversario, el Presidente Comunal Cristian Piumatti desea enviar un cálido saludo a toda la comunidad y a todos los arrufeños que están en distintas partes del mundo.