La Policía cerró las canchas de fútbol 5 en San Guillermo

La Municipalidad no ha intervenido, esas son órdenes de la Provincia, creo que es producto de la extensión de la cuarentena que sigue hasta el 30 de agosto», explicó.

«La extensión de la cuarentena me parece totalmente desafortunada porque no miran o no saben diferenciar el trabajo interno que se hace en cada localidad, afirmó López.

Sin tener ningún caso, nos privan de cosas que no tienen justificación alguna, porque San Guillermo se ha cuidado, nos estamos cuidando y no tenemos por qué tener ciertas limitaciones o restricciones si estamos haciendo las cosas bien», agregó.

Sobre las inhabilitaciones y suspensiones en canchas de fútbol 5 en San Guillermo, la Intendente manifestó: «han sido cerradas todas las canchas por la Policía y los propietarios han sido notificados. Lo expresé un poco en las redes: lamentablemente hay muchos comercios que están con las puertas cerradas y uno busca la forma de generar esparcimiento para la gente».

«No tenemos ningún caso y uno no ve la justificación de tener algunos comercios cerrados y eso es lo que genera impotencia. ¿De qué vale hacer las cosas bien si los comercios siguen cerrados? Por eso es que uno no encuentra justificación a las decisiones de la Provincia, afirmó la Intendente.

Fuente TV Cooptel