Desde la terraza del Teatro Coliseo a la creación de la radio en San Cristóbal

100 años de que los argentinos crearon la primera transmisión de radio del mundo y los 47 de la puesta en marcha de la primera radio en circuito cerrado en la ciudad de San Cristóbal. En la democracia luego vinieron las FM, desde ese momento todas nuestras radios contaron lo que pasó en nuestro pueblo y en el mundo y ya son parte de nuestra historia. El formato de estas radios nos informó y entretuvieron desde hace casi medio siglo. RT2 Radio San Cristóbal, una radio por cable con formato de AM

En 1973 se larga la primera radio de circuito cerrado en la ciudad de San Cristóbal. Pedro Libertario Guemberena fue el propietario de este inmenso paso de la radio en la ciudad. Esto nos contaba Nilda Arese, quien fue una de las primeras protagonistas con sus jóvenes 18 años recién cumplidos. Nos decía de su emoción de haber participado de la asunción del Intendente Moscioni, quien recibió el traspaso de mando del Intendente de facto Gustavo Gutscher. Otro de los históricos conductores fue Jorge Arta, quien aportó sobre aquellos primeros días de la RT2 Radio San Cristóbal. Una emisora con formato de AM, con producción y técnica desarrollada por 0mar Mendieta, Caio Bergesio y Julio Ramón. El elenco está formado además de Arta por Iris Krauser, Amanda Maidana, Peti Pignata y Rodolfo Ferronato, con aporte periodístico de Osvaldo Giussani y Pedro Guemberena. La radio compartía local con el Periódico Nueva Opinión, y un negocio de la Familia Aicardi en Alvear 1040, luego se trasladó a la galería Colón en Alvear al 900, donde se encontraba la tradicional farmacia del mismo nombre del paseo comercial, de Ovidio Bay, pegado al comercio de los hermanos Arancibia y el tradicional Bar Asturias "La Parrilla", que además antes de la inauguración de la Terminal de colectivos actual. era parada de la Empresa Cena que iba a la ciudad capital y de la Empresa ETAR que iba a Rafaela y tenía combinación en la Perla del Oeste con El Cóndor Bis para ir a Córdoba.

"Recuerdo el importante equipo que conformaba aquella experiencia. Una super transmisión fue las elecciones del 11 de marzo del 1973 cuando gana la fórmula Cámpora-Solano Lima y en la ciudad se elige como Intendente a Vicente Moscioni y como senador a Victor Capella. Adaptamos una oficina al lado del Hotel Central en calle Belgrano y Alvear, con movileros apostados en los distintos locales partidarios. También se asoció la empresa de los Hermanos Arta que trasmitía desde su propaladora y una red de bocinas distribuidas por el centro" nos contaba Jorge, quien además agregaba que participaba en un programa por la mañana y por la noche se trasmitía "La noche Kosac" con la recordaba voz de Stella Maris "Peti" Pignata, que complementaba poemas con música nacional e internacional.

Cambio de dueño

La radio fue vendida en el 1977 a Edgardo Mitchell, un joven que vino desde Capital Federal a vivir-trabajar con su familia a San Cristóbal.

El estudio estaba radicado en calle Saavedra 790, y en ese período colaboraban con los dueños del medio, Pedro Andrada, Sara Sánchez, Alicia Lingua entre otros protagonistas de aquel momento, época donde transitábamos la dictadura más sangrienta de la Argentina y donde los medios sufrían un duro control por parte de los militares. La música estaba controlada y se requisaba continuamente a las radios, el próximo local estuvo en Caseros 751. Esta experiencia duró 5 años más en el aire. Contó con 500 equipos instalados en los domicilios y comercios locales. La conexión era por un cable que recorría distintos lugares del pueblo. Además de la publicidad, los usuarios pagaban mensualmente un canon. Por diferentes situaciones la empresa se cerró.

Otra experiencia de circuitos cerrados

Luego en calle Alvear al 500 Jorge Taverna y Héctor Armelino, dos jóvenes provenientes de San Vicente, quienes prosiguieron con la experiencia de la radio circuito cerrado. Allí se emitió un gran programa deportivo, donde participaban, entre otros, Oscar Grosso, Eduardo Bordaroux, Rodolfo Ferronato, Pablo Barbero, con la puesta en el aire de Sandro Molina. Por último, Hugo Vargas cerró este ciclo de esta primera experiencia comunicacional.



Se acabaron los militares y vinieron las FM

La llegada de la democracia en el 1983, permitió el comienzo de las radios de Frecuencias Moduladas. Las dictaduras eran enemigas de que se diseminen las radios, porque se perdían el control ideológico, una idea central de la Doctrina de Seguridad Nacional. En nuestra ciudad, la creación de las FM tuvieron que ver con la comunidad de radio aficionados. Ellos conocían lo necesario para armar una FM. Este es el caso de la primera radio de Frecuencia modulada que nació en Barrio Dho, en una casa ubicada en la esquina de Urquiza y Belgrano. Allí vivían tres hermanos de apellido Reyes (Daniel, Claudio y Eduardo) que realizaron las primeras pruebas de la FM Futuro. Luego el 13 de mayo de 1988 se inauguró oficialmente la primera radio de este formato y su estudio estuvo ubicado en 9 de Julio 415. Allí se comenzó a escuchar música, noticias y los recordados micros de cocina realizado por la mamá de ellos, Hilda Pascuala de Reyes.

Nuestro compañero, Marcelo Theiler nos cuenta: " Yo iba de vacaciones todos los años de mis primos Sergio y Ricardo Vissani, a Villa Allende, Córdoba, allí descubro las FM de La Docta y le traigo la inquietud a Claudio Reyes de arrancar formalmente una radio FM, inclusive las primeras publicidades vendidas, que fueron Decorama, Zapatería Mai´k y Tienda "El Cordobés", que estaba cita donde actualmente está el comercio "Kuindy", uno le tenía que enseñar al comerciante como se sintonizaba la FM, ya que en ese momento la gente escuchaba sólo AM y circuito cerrado". También pasaron por la primera emisora FM de la ciudad, Gabriela Mugña, Marcela Burgos y Luciano Pagliano como columnista deportivo.

Casi en simultáneo se pusieron al aire otras radios como la 92.1 de Malelo Arta, en el mes de diciembre, donde se destacaban Ana María Alejandro como locutora, Sergio "Ñoño" Contreras con El Expreso de la tarde, Oscar "Chanchín" Grosso, luego por muchos años Lidia Cocchia de Carabajal acompañó las tardes de la emisora de calle Pueyrredón al 1200. También de esta radio surgió Gustavo Strubia, quien luego se afincó en Sunchales para crear en la Capital del Cooperativismo, Radio Ciudad 88.9 Mhz.

La 103.5 San Cristóbal de Ricardo y Gallego García en los altos de La Parrilla, donde se iniciaron muchos protagonistas del medio como Pitufo Pergazere y Nico Habicheyn con su programa "Pop Muzik", con Diego Diozque en las consolas, Marcelo Theiler, Rosana Giménez, Patricia Villanueva, Paola Lagger, Verónica Capellino, Joselo Berrone, Guillermo Naput y Darío Alani con "Gente ok" y Daniel Garrido, los sábados, como previa bolichera. entre otros. Luego vino la radio de Pipo Lasaponara, la 97.9 Atlántica de José Emilio Gaitán y Marcelo "Dumbo" Olivares que se inauguró el 2 de abril del 1996, que trasmitía las 24 horas y contaba equipos transistorizados de alta potencia computadoras, e internet, y comenzó con las trasmisiones de fútbol en directo todo una novedad para esa época. Otra protagonista fue la FM Libertad de Tina Bustamante quien comenzó a transmitir en 1997, la Radio City del Cable Imagen Canal 4 con la mañana de Andrés Gimenez, "Chiquito" Ferronato y gran equipo, también Gueri Ruiz prosiguió con la 92.1, la 93.1 FM Stylo de Ana María Charras en el 2006, junto a su sobrino Leonardo Tardivo, otro hombre radio es Eduardo Barbero, quien pone al aire la 105.5 Mhz. Otra emisora fue creada por Beto Vissani "La Covacha Record" que tenia sus seguidores entre los jovenes que se inclinaban por el Rock.

El 12 de noviembre del 2001 Pablo y Gustavo Simón ponen al aire su FM Full 107.5.

Las últimas emisoras en incorporarse al éter fueron: Radio SER 106 de Walter Lagger, la 103.9 de Julio Airaldo, La "Popu" 95.9 Mhz de Chente Pizarro, la Radio Zeta, emisora de Afrodita Disco, que salió al aire con un renovado proyecto. Entre las últimas experiencias hace poco que se puso en marcha la radio Comunitaria de Divulgación Científica, ligada al Escuela de Ciencias Naturales. Seguidamente, Radio Mega con Cristian Galliano a la cabeza, es la última radio creada en la ciudad, seguramente hay otras que omitimos por desconocimiento, pero es una forma de reconocer a las radios locales que tanto han hecho mucho por la comunicación en la ciudad. Cabe mencionar a FM VIDA 100.7 primera radio orientada a lo espiritual registrada en el Confer en 1995, con conexión con parabólica satelital.-

Una pionera, Ernestina Bustamante y su Radio Libertad

"Comenzamos con la radio el 5 de agosto de 1997, hace 23 años, la idea surgió porque mi hijo estaba en Córdoba y trabajaba allá en sonido, radio y televisión. Cuando vino a San Cristóbal se estaba iniciando la Radio Atlántica de José Gaitán, entonces este lo llamó para que trabaje allí y ahí inicia su actividad acá. Le manejó todo, le levantó la antena por unos cuantos meses, pero, el sueño era tener una radio propia y como había empezado con el Periódico Equilibrio eso nos dio la base financiera como para comprar elementos y comenzar desde abajo y de a poquito con la radio" nos comentaba Tina. Al ser consultada por el motivo de la creación de la radio, nos dijo:

"Me gusta lo cultural, me gusta la locución desde muy chica, participé en algunos programas en otras radios FM y luego me lancé con mi propia radio"

Por el estudio de la Libertad pasaron: Mario Zárate en operación técnica, Alberto Ibáñez estuvo mucho tiempo con nosotros con un programa tropical a la siesta, "Juanchi" Alesso, el rosarino Jorge Escobar, Hugo Gianoli, chicos que tuvieron programa de juventud como "Pilu" Torres entre otros" comentaba Ernestina Bustamante.

Luego agregaba: "Desde muy chiquita soy aficionada de la radio, más que nada que en mi época no había otra cosa, vivíamos pendiente de la radio. Escuchaba Radio El Mundo y me hice aficionada a los tangos, porque en aquel momento la música que más prevalecía era esa, había programas de tango club, escuchábamos también los radioteatros. Sabíamos todos los horarios, nos reuníamos en familia con esos aparatos grandotes, que había en ese tiempo. Recuerdo que escuchábamos a Antonio Carrizo, Cacho Fontana, era maravillosa", recordaba "Tina" como la conocemos en San Cristóbal.

Otro de los hitos radiofónicos son las transmisiones deportivas, que arrancaron en 1988 con FM Futuro y un torneo intergremial muy exitoso realizado en la ciudad con Marcelo Theiler como relator, luego hubo una sangría hasta la participación de Independiente en la Liga Rafaelina en 1998, donde el mismo relator, acompañado por el "Tano" Carlos Caula en los comentarios y Gustavo "Catarata" Gaitán en campo de juego, más Cristian "Laucha" Romero y "Nacho" Orieta como voces comerciales. Más adelante, Gabriel Ruiz, en FM 92 lleva adelante transmisiones de basquet, como así también José Luis Fenuche, Julio Retamar y David Dominguez.

Radio City, se anotó con la primera transmisión internacional, en Septiembre de 2015, con el Preolímpico desde el Distrito Federal de México, donde los argentinos obtuvieron el pasaje a los JJ OO de Río de Janeiro 2016.